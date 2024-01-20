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超哥曝年輕飛澳門「賭博輸到爆」！出現1改變逆轉了：贏8輸2

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／超派人生）

▲超哥。（圖／翻攝自Facebook／超派人生）

記者朱祖儀／綜合報導

網紅超哥的YouTube頻道「超派人生」擁有42萬粉絲訂閱，號稱是「全台最有錢YouTuber」，他也經常秀出自己的跑車和名牌收藏，近日還分享，年輕時去澳門賭博常常是輸9贏1，不過後來出現「1改變」，沒想到賭運竟然跟著逆轉，現在變贏8輸2。

超哥在臉書發文表示，年輕時為了到珠海、常平的夜總會喝酒，通常都會飛到澳門或香港，其中澳門是24小時紙醉金迷的不夜城，大大小小數十家賭場、桑拿、夜總會應有盡有，所以他常常選擇從澳門進去大陸。

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「愛賭、追求博弈遊戲那剎那間的刺激，或許這就是人性」，他透露自己常常懷中揣著幾萬港幣就出發澳門，可是上了賭桌通常很快就輸了，不甘心想要翻本，就到澳門的典當行用信用卡刷卡換現金繼續賭，直到輸爆為止，回到台灣就必須面對現實，加倍努力工作來還卡費。

不過隨著年齡和經濟能力成長，他到澳門的目的已經轉變成放鬆、休閒、娛樂和訪友，公關都會幫忙安排很好的酒店住宿，為了下次還有這種服務，他會小玩一下，不過這時輸贏已經不是重點，而是一種娛樂體驗，「即使現在一晚讓我贏100萬港幣，也就是開心一下下，我的生活還是一樣，起不了任何變化」

驚人的是，他的心態轉變後，賭運竟然跟著好起來，以前如果是輸9贏1，現在就反過來變成輸2贏8，「我想應該也是因為心境跟以前不一樣了，因為男人，總是要學著長大。為自己的行為負責」。

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