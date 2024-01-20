5國家智慧景區登場！上網就能「觀星追月」　將建制綠島海下影像

▲野柳女王頭設有AI導覽提供不同國籍旅客參訪。（圖／資料照）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光署113年將成立「智慧景區專案管理辦公室(PMO)」，首先於北海岸、日月潭、阿里山、東海岸及澎湖等5處國家風景區打造「國家智慧景區」。交通部觀光署表示，將透過適地化導覽、景區攻略、即時交通、美景直播、智慧客服、商業導客等作法吸客，旅客在遠端就可以體驗當地的美。

觀光署長周永暉表示，觀光署將在國家智慧景區導入適地化導覽、景區攻略、即時交通、美景直播、智慧客服、商業導客等，例如野柳女王頭AI翻譯，讓各國旅客都能深入體驗，透過5G大數據數位管理等帶動當地經濟。

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周永暉表示，觀光署也與中央氣象署合作，在重要景區有氣象報導，遊客可以掌握更即時的氣象資訊，尤其是天候異常等，希望及時提供訊息跟旅客。

▲觀光署表示，今年還會建置海下影像，從遠方感受綠島的美，網站上供有影片、照片、老照片，加深導覽體驗。（圖／記者楊漢聲翻攝）



觀光署表示，東部海岸國家風景區管理處處長林維玲表示，東管處透過智慧資訊創造更多吸引力，達成智慧旅行，透過網頁達成APP服務，就能連上網頁，只要打開定位，就會推薦即時資訊，並透過位置回報最即時的氣象，還會推薦景點，吃的、買的都有。

林維玲表示，另外還有數位導覽，旅客只要上網，就像走進都歷遊客中心，導覽語言包括英文、阿美族語，讓旅客體驗東海岸的美。同時設有互動實境，沈浸體驗觀光景點，展開第一人稱旅遊模式，讓旅客身歷其境的來綠島，今年還會建置海下影像，從遠方感受綠島的美，網站上供有影片、照片、老照片，加深導覽體驗。

林維玲表示，觀光署建立即時影像，高畫質直播美景、傳遞即時影像，讓旅客感受月光海的美景，醞釀旅客未來出遊吸引力，還會直播星空，追流星雨、追月，甚至能看到月球表面坑洞，同時也能線上觀浪，安全又精彩。統計觀賞即時影像的旅客，其中有15%到20%都是國外旅客，男生比女生更多。