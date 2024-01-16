全年旅客1200萬　觀光署盼陸客、日客各200萬！日人新辦護照折5千

▲觀光署設定今年來台國際旅客1200萬人次目標。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光署希望今年來台國際旅客可達1200萬人次，觀光署長周永暉說，希望各市場都能恢復疫情前的水準，其中陸客2019年來台共約200人次，雖然目前大陸還未開放禁令，但希望能「衝衝看」，另日客疫情前來台也約200萬人次，為吸引日客，觀光署將於第二季推出「新辦護照優惠」，日人新辦護照搭乘國籍航空，均可折5000日幣。

民進黨總統候選人賴清德勝選，外界擔心陸客不來，今年來台國際旅客無法達成1200萬人次的目標，不過周永暉堅定表示「目標不變」，且希望每個市場都能達到疫情前的水準。

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周永暉提及，去年日本來台旅客94萬人次，希望今年日本旅客能達到210萬人次，由於日本護照持有率從疫情前的23%下降至18%。

▲觀光署針對日本人推出優惠，新辦護照買機票就可折價。（圖／記者李毓康攝）

為了鼓勵日人新辦護照，觀光署預計將於第二季推出優惠，只要是新辦護照，並購買國籍航空，包括長榮、華航、星宇、虎航等，第一張機票都可以折扣5000日幣（約新台幣1077元），虎航另外推出加碼多折5000日幣，等於一張機票折10000日幣（約新台幣2154元），自由行、團客都可以，只要憑護照印章就能折扣。

此外，過去曾辦過三屆台日同名車站活動，觀光署今年也會再度舉辦，並分為20歲左右大學生的青年組及社會組，希望日本旅客可以結伴同行，邀請小學、高中、大學等同學或同事一起來台旅遊，觀光署將藉此進行促銷活動，明年也可以延續，加上明年大阪有世界博覽會，可以透過活動吸引旅客來台轉機旅遊。

針對陸客不來，周永暉表示，兩岸還是需要交流，我國3月起開放組團赴陸旅遊，也希望大陸開放禁令，盼能讓大陸朋友知道台灣這幾年的變化，大陸有些變化台灣人也可以去看看，台灣應該與人為善，無論是往東往西都一樣。

周永暉說，疫情前的陸客約200萬人次，雖然去年設定全年國際旅客600萬人次，原訂目標陸客100萬人次沒有達到，但總目標也順利達標，因此還是希望可以「衝衝看」，陸客多多益善，態度樂觀，不過希望不是走回頭路的陸客，希望能是優質旅遊，而不是低價旅行團，讓陸客感覺到台灣的經濟秩序，提升旅遊品質。