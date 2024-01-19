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社會 社會焦點 保障人權

北市男罵警「你好臭」竟獲判無罪　法官勘驗影片：是事實描述

▲噴止汗劑+香水治狐臭　他抬手味更濃...反被「蚊」纏上。（圖／達志示意圖）

▲北市陳姓男子稱警「你好臭」被依妨害公務起訴，法院審理時，獲判無罪。（圖／達志示意圖）

記者黃宥寧／台北報導

北市陳姓男子因在內湖警分局文德派出所前咆哮，被警員驅離時仍持續叫囂，郭姓員警制止他時，陳竟脫口罵：「你好臭喔」，事後被依妨害公務罪起訴。法院審理時，陳男否認有辱罵意思，是因為警察身上汗臭味真的很重，法官勘驗影片後，認當時烈日炙烤，眾人又是大聲嘶吼，情緒激動，發出刺鼻汗臭味，屬情理知常，認定陳男只是描述事實，非輕蔑員警，故判無罪。

判決指出，去年7月11日中午，陳男受委託協商債務事赴文德派出所，因在值班台前大聲咆哮，被警員驅離後，仍在派出所外與警叫囂、咆哮且推擠，並辱罵執行驅離勤務的郭姓員警「你好臭喔」，使郭員感到難堪，陳男遭其他員警壓制後，還對在場員警辱罵髒話。

偵查時，陳男堅決否認並稱，對警察說「你好臭」，是因為他們身上的汗臭味真的很重，並不是要辱罵警察的意思，因為自己對味道很敏感，就是單純形容警察身上的汗味很重。

法官勘驗影片時，發現陳男當下額頭冒汗，顯見當時正是艷陽高照大熱天；而烈日當下，陳男及多位員警在派出所前發生口角爭執，既是烈日炙烤，眾人又是大聲撕吼，情緒激動，在場人員因而汗流浹背，滿身大汗，甚至散發出刺鼻汗臭味，也是情理之常。

法官認，陳男對靠近他的郭姓員警口說「你好臭」，充其量，只能認為他在公共場合還有他人在場情況下，描述靠近他的員警散發出不好聞的味道，非常不禮貌，這樣的言論，僅是事實描述，抒發自己的感受，並非謾罵嘲弄或是輕蔑該員警人格之詞，難構成公然侮辱要件。

至於，陳男疑有罵三字經，經檢視密錄器影像，聲音沒有很清楚，而證人也指出，當時現場很亂並無聽見髒話，法官也判陳男無罪。

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