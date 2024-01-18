聖結石要發錢了！符合1條件「最多提供1000萬」　無年齡、性別限制

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聖結石要發創業基金！「最高1000萬」給visionOS應用程式創作者

▲▼聖結石無預警清空社群＋YouTube！　「曖昧留話」網嚇壞：怎麼了。（圖／翻攝自Facebook／聖結石 Saint）

▲聖結石。（圖／翻攝自Facebook／聖結石 Saint）

記者曾筠淇／綜合報導

YouTuber聖結石（曾聖傑）過去建立個人頻道，訂閱破百萬，擁有超高人氣，不過後來消失一段時間，最近才又回歸。稍早他透過個人臉書發文，透露他將提供10萬至1000萬元的創業基金，投資處於種子期或天使輪階段的公司和團隊，只要有改變世界的創新想法，「我們都期待聽到你的聲音」。

聖結石透過個人臉書「曾聖傑」發文表示，他一直記得大家對他的支持和照顧，所以現在「我希望能夠回饋給你們，幫助你們的夢想照進現實。」他將提供10萬至1000萬元的創業基金，投資處於種子期或天使輪階段的公司和團隊。

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聖結石透露，他們沒有設置任何年齡、性別、族裔的限制，不論是資深開發者或學生，只要有改變世界的創新想法，「我們都期待聽到你的聲音」，此機會開放給所有正在開發或已經完成開發的Apple visionOS應用程式創作者，舉凡遊戲、生產力工具、社群應用等類型的創意都在他們的考慮範圍內。

消息一出，就有網友直呼，「看來是帳戶被盜了？」「被盜？」聖結石則回應，「沒有啦」。還有其他網友也留言，「聖傑開示了」、「聖哥發錢了，可惜我離開科技業」、「好人」、「來投電影」、「雖然跟主題無關，但過了這些年，蠻希望再看到出音樂的」。

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