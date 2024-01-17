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男友發生完性關係「堅持帶她去醫院」！妹子一檢查崩潰：只能切除

▲▼旅館,房間,汽車旅館,摩鐵,睡覺,床。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲女子跟男友第一次發生性行為，沒想到竟因此檢查出乳癌。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

男友恩愛完後堅持帶女友就醫，沒想到竟真的檢查出問題！一名女子去年與男友交往，2人度過了初夜，男友突然堅持要帶她去看醫生，沒想到檢查以後，竟然真的檢查出乳癌，讓她瞬間崩潰，所幸經過了一整年的調適，才終於走了出來，也終於能夠幽默面對病情。

這名女子在Dcard指出，她今年剛滿30歲，去年跟這任男朋友交往，2人相處了幾個月以後，決定發生進一步的關係，沒想到在初夜的過程中，男友發現她的胸部有腫塊，讓她感到十分驚嚇，並且不斷逃避，堅稱「只是乳腺組織」。

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不過，男友認為「明顯不是」，堅持將她帶去醫院檢查，照完超音波以後，也真的發現了腫瘤，且化驗結果出爐後，確認是惡性腫瘤。

▼女子第一次跟男友發生關係，沒想到事後被對方拉去醫院檢查，結果真的檢查出乳癌。（示意圖／免費圖庫Pexels）

▲▼ 睡覺,睡眠,夢,作夢,床,被單。（圖／取自免費圖庫pexels）

女子感到晴天霹靂，沒想到自己不到30歲就罹患乳癌，左邊乳房也需要切除，讓她瞬間崩潰，就連穿脫衣服時，都需要很大的勇氣。

受到病情影響，女子決定將每天當成最後一天來活，也決定要動隆乳手術，雖然心情大受影響，不過經過整年的調適，她終於能夠幽默面對這一切，也相當感謝男友一路以來的支持。

女子年紀輕輕罹患乳癌，經歷曝光以後，不少網友感到十分心疼，於是出言打氣，「恭喜你痊癒了，只要定期追蹤相信不會有問題的」、「男朋友陪妳走過這段真的很棒，祝福你們接下來一切順利」、「這邊真的大推定期健康檢查。這很重要，不只胸部，所有器官都該定期檢查，及早發現及早治療才是根本。」

 
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