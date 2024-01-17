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新式雷射手術助攻統一獅　球員：雷射比想像中的快無縫接軌新賽季

▲統一 7-ELEVEN獅職棒球員陳傑憲、施冠宇表示，新式微創雷射手術，術後恢復快傷口小，迎接賽季無縫接軌。（圖／台南大學眼科提供，下同）

▲統一 7-ELEVEN獅職棒球員陳傑憲、施冠宇表示，新式微創雷射手術，術後恢復快傷口小，迎接賽季無縫接軌。（圖／台南大學眼科提供，下同）

記者林東良／台南報導

擁有「近視之都」稱號的台灣，根據數據統計國內近視人口已超過1300萬，近年越來越多人選擇近視雷射手術，重獲清晰視力，其中以微創技術備受矚目，而台南大學眼科引進新型微創近視雷射設備，讓統一 7-ELEVEN獅職棒球員陳傑憲、施冠宇大讚，術後恢復快傷口小，迎接賽季無縫接軌。

雷射治療近視發展至今30多年，在手術傷口、術後復原等方面都有顯著的提升，從原先創雷射技術的發展，將角膜表面的傷口縮小，近期新一代的雷射設備，除了保留原有微創特性，單眼雷射時間更大幅縮短，其「精準、快速、安全」的特性，大幅提升了消費者對於近視雷射的接受度與滿意度。

台南大學眼科蘇俊峰院長指出，新式單眼雷射縮短手術時間，確實能大幅降低患者心理壓力，同時強化手術配合度，搭配智能導航定位，提高手術的精準度與術後視覺品質。

剛完成最新微創雷射手術的統一 7-ELEVEN 獅當家外野手陳傑憲提到，雷射過程真的很快，過程也沒有不適及疼痛，還沒來得及反應手術就結束了！以往出賽總配戴隱形眼鏡，長時間配戴造成眼睛乾澀疲勞，若遇到夜間比賽，視力清晰度更加受限，也於雷射後盼能突破自我，在新賽季能有亮眼的表現。球員施冠宇也分享自己做完雷射心得，手術後的恢復期相當快速，原先以為會需要一段時間休息，沒想到隔天視力就恢復到1.0，對於賽季忙碌和需密集訓練的球員生活是非常適合的選擇。

台南尚儒大學眼科林日蘋副院長表示，自己在去年也接受新式近視雷射，無論術前、術中、術後更能站在病人的角度，理解他們的擔憂及顧慮，也透過自身經驗分享，緩解手術民眾的緊張情緒。許多人會關心後遺症及手術安全性，她說明，為確保手術的安全，大學眼科提供約21項精密術前檢查，每位患者術前都須經過嚴謹的評估，若角膜度數不夠、嚴重乾眼症或有其他免疫性疾病者，則不適合進行近視雷射手術。

台南大學眼科蘇俊峰院長提醒，近視雷射術後仍需維持良好用眼習慣，建議每半年定期進行視力檢查，才能保持視力健康。

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