「大陸地位最高台灣人」張克輝遺體在北京火化　習近平到場送別

▲張克輝生前照片。（圖／翻攝自新華社）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸前全國政協副主席張克輝11日下午3點在北京過世、享耆壽96歲，在彰化出生的他，被外界認為是「在大陸政治地位最高的台灣人」。張克輝的遺體今（17）日在北京火化，大陸國家主席習近平和多名黨政高層到場送別，並向親屬表示慰問。

據《新華社》報導，張克輝遺體火化地點是在北京八寶山革命公墓。除了人在達沃斯的大陸國家總理李強外，其他幾名中共常委全數到齊，包括習近平、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，還有大陸國家副主席韓正等人，一起到八寶山革命公墓為張克輝送別。

報導稱，在今早的八寶山革命公墓禮堂內，氛圍莊嚴肅穆，哀樂低回。正廳上方懸掛著黑底白字的橫幅「沈痛悼念張克輝同志」，橫幅下方是張克輝的遺像。張克輝的遺體安臥在鮮花翠柏叢中，身上覆蓋著鮮紅的「中國共產黨黨旗」。

習近平、趙樂際等官員於上午9時30分許，在哀樂聲中緩步來到張克輝遺體前，肅立默哀三鞠躬，並與張克輝親屬一一握手，表示慰問。

另外，張克輝病重期間和逝世後，上述常委、韓正等黨政高層，以及中共前領導人胡錦濤，前往醫院看望或通過各種形式對張克輝的逝世，表示沈痛哀悼並向其親屬表示深切慰問。

資料顯示，張克輝1928年出生在台灣彰化，1942年就讀彰化商業學校，1947年就讀台灣省立師範學院，1948年至1949年轉到廈門大學經濟系就讀，1948年加入中國共產黨，之後積極參與中共事務，1991年至1997年任中華全國台灣同胞聯誼會會長，1997年當選台灣民主自治同盟中央委員會主席，之後還擔任第5、7屆大陸全國政協委員，第9、10屆大陸全國政協副主席。

張克輝1993年曾返台為父親奔喪，此行是他離別45年後首次回到家鄉。2009年5月，張克輝以中華媽祖文化交流協會會長的身分，應大甲鎮瀾宮邀請率團來台參訪。

張克輝同時也是知名作家，名下作品有《深情的海峽》、《一個台灣人的兩岸情》、《海風》，電影劇本《台灣往事》、《啊！謝雪紅》、《尋找》等，《尋找》後來被改編為電影《雲水謠》並於2006年上映。