　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

選戰敗選！深藍支持者大崩潰　集結黨中央前怒喊：朱立倫下台

▲▼ 藍天行動聯盟聚集在國民黨中央前要求黨主席朱立倫下台 。（圖／記者崔至雲攝）

▲藍天行動聯盟聚集在國民黨中央前要求黨主席朱立倫下台。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

2024總統大選落幕，對於國民黨在這次總統大選中敗選，藍天行動聯盟今（17）日搶在下午國民黨召開中常會前在黨中央前召開記者會，怒嗆黨主席朱立倫要下台，並提出三點要求，包括第一、降低黨主席競選資格、第二、取消巨額保證金制度、第三、廢除黨代表制度。

藍天行動聯盟主席武之璋表示，國民黨的敗選原因就是因為國民黨在文教政策上全面配合民進黨，導致台灣多數人民不承認自己是中國人，但不承認自己是中國人怎麼會支持國民黨呢？二十多年來國民黨對教科書問題漠不關心，放任國族、文化認同偏差，這是國民黨一敗再敗的原因。

武之璋提到，當年朱立倫主導「換柱」導致黨內分歧，黨員信心雪崩的崩潰，朱立倫已是黨國罪人，當时朱立倫的政治生命應該結束了，可是有一些國民黨頭腦糊塗的大佬們又把朱立倫抬出來。武再說，朱立倫做黨主席後，幾乎沒有一件事情是做對的。2024總統候選人的問題，黨內同志再三建議朱立倫舉辦黨內初選、降低參選人資格，可是這些人才通通被國民黨內規排擠在外，根本沒有資格競選。

▲▼ 藍天行動聯盟聚集在國民黨中央前要求黨主席朱立倫下台 。（圖／記者崔至雲攝）

武之璋表示，現在要參選黨主席必須做過中常委、必須做過副主席、必須要拿出八百萬，但這些都違反民主制度，一般黨員都不符合這些條件，因此要求放寬參選資格，同時採二輪投票制，也就是說沒有人得票過半數的時候舉行二輪投票，甚至三輪投票，直到有人得票過半數為止。這個辦法一方面可以篩選最優秀的人才代表國民黨參選。

對於朱立倫使用徵召的方式，武之璋不滿表示，既然內定侯友宜，為什麼又遭惹一個不是國民黨員的郭台銘？郭台銘曾傷害過國民黨一次，這次又引狼入室，造成很多不必要的紛擾。

武之璋說，這次大選國民黨應該有機會贏，但因為朱立倫的剛愎自用，堅持黑箱作業，甚至被懷疑密室分贓，導致工作同志離心離德，經過再一次的失敗，「我們確定朱立倫是一個政治智商不足的人」，

藍天行動聯盟要求，第一、降低黨主席競選資格，第二、任何黨齡超過十年的黨員都有資格參選黨主席、取消參選需付巨額保證金的制度、第三、要求廢除黨代表制度，呼籲黨中央用最短時間改革。

▲▼ 藍天行動聯盟聚集在國民黨中央前要求黨主席朱立倫下台 。（圖／記者崔至雲攝）

ET快訊
他「連任10屆立委」從未落選！　新國會平均年齡不到53歲
長瀨昆妮「見面會穿超辣」！超巨頭燈被拍　網驚：要掉下來了
賴清德1.6億補助款用途曝光！　將分三等份使用
快訊／民進黨秘書長許立明請辭獲准
接單破千！　台灣LEXUS LBX入門休旅開賣
總統敗選！　朱立倫「一肩扛下」：忍辱負重到任期結束
韓偶像逃兵！診間裝智障還騙過醫生　身分遭搜出
快訊／選後作票傳聞不斷　中選會開告了
淡水老街鐵蛋店「雇用童工」從早做到晚　民眾看不下去檢舉了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德1.6億補助款用途曝光！將分三等份使用

快訊／扛下重任拼一年　民進黨秘書長許立明請辭獲准

籲國民黨改革要偏向社會主義　趙少康：才能吸引年輕人、弱勢群眾

總統敗選遭逼宮！　朱立倫「一肩扛下」：忍辱負重到任期結束

賴清德退新潮流！黃國昌酸虛晃一招　建議就職後「別兼任黨主席」

賴清德退新潮流　鄭文燦：總統本來就應該超越派系

以訟止謗！選後作票傳聞不斷　中選會提告：請勿再散佈作票謠言

賴清德退新潮流　柯辦酸「政治假動作」：此地無銀三百兩

選戰敗選！深藍支持者大崩潰　集結黨中央前怒喊：朱立倫下台

賴清德宣布退出新潮流　黃揚明批：表面工夫而已

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

到韓國街頭必吃魚板湯　傳說竹籤竟會重複使用

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

嫌擄走1女逃往礁溪對警開3槍　與警駁火「中2槍」送醫搶救中

驚悚畫面！女騎士闖紅燈被撞飛,　騰空翻轉撞翻對向2騎士慘死

喵弄掉坐墊意外蓋到奴才臉　她傻眼：還以為要被暗殺...

賴清德1.6億補助款用途曝光！將分三等份使用

快訊／扛下重任拼一年　民進黨秘書長許立明請辭獲准

籲國民黨改革要偏向社會主義　趙少康：才能吸引年輕人、弱勢群眾

總統敗選遭逼宮！　朱立倫「一肩扛下」：忍辱負重到任期結束

賴清德退新潮流！黃國昌酸虛晃一招　建議就職後「別兼任黨主席」

賴清德退新潮流　鄭文燦：總統本來就應該超越派系

以訟止謗！選後作票傳聞不斷　中選會提告：請勿再散佈作票謠言

賴清德退新潮流　柯辦酸「政治假動作」：此地無銀三百兩

選戰敗選！深藍支持者大崩潰　集結黨中央前怒喊：朱立倫下台

賴清德宣布退出新潮流　黃揚明批：表面工夫而已

WOTD點獎錄／香港格鬥全能好手鍾沛榮再度來台 誓言奪回勝利

2024台南車展1／26盛大登場　黃偉哲揪民眾一同來賞車

街頭殺路人！2名20多歲男「同時執行死刑」　陸法院批：罪行嚴重

員工薪水5.7萬弄丟！坪林清潔隊員拾獲送警所　餐廳老闆超感激

築間推動ESG「惜食捐助」年捐4200Kg肉品　愛心餐盒助獨居長者

不要再買鳳梨酥　妹子推「台灣3伴手禮」塞爆行李箱：有心意又特別

尚好「A」統一麵包讓您食在安心！13款麵包榮獲國際A.A.無添加驗證

「裸睡」讓性生活更美好！　最新調查曝：還能睡更飽

應對北韓飛彈威脅！美日韓舉行聯合軍演　美軍出動卡爾文森號航母

獨／天王辣妻直播火了！日皇家品牌保養品試水溫　櫻花妹驚消費力

撿便宜看過來！9道菜2千元有找 小資族輕鬆入手金牌廚神年菜

政治熱門新聞

快訊／震撼彈！　總統當選人賴清德退出民進黨新潮流派系

快訊／立法院長選舉「韓昌配」？　黃國昌表態了

宏都拉斯和台斷交後現況！千人失業、12.1億外匯蒸發

蕭美琴特勤隨扈是女主播！曾登國軍月曆封面

陳佩琪爆有人選後狂打電話給柯文哲！　侯友宜揭致電原因

民眾黨內參民調失準！柯文哲親曝原因

傳藍要「韓昌配」　柯：很難想像

高端合約2點太詭異！賴士葆：這不是電影情節？

選後作票傳聞不斷　中選會提告：請勿再散佈作票謠言

柯文哲首談內參民調失準原因　媒體人：承認沒穿褲子真的很難？

籲在野集中力量　趙少康喊話民眾黨：放下大選過程中的小恩小怨

賴清德退出新潮流　段宜康：選前就開始談

總統敗選遭逼宮！　朱立倫「一肩扛下」：忍辱負重到任期結束

陳佩琪爆今有人打給柯

更多熱門

相關新聞

以為退民進黨！PTT預言「賴清德下一步」曝光

以為退民進黨！PTT預言「賴清德下一步」曝光

才奪下2024總統大位的賴清德動作頻頻，稍早新潮流辦公室震撼宣布，賴清德已退出新潮流派系。消息曝光後，引發PTT鄉民巨大騷動，不少人看錯以為賴退民進黨，「以為退出民進黨」、「退出民進黨才是震撼彈」；還有人大膽預言賴的下一步，「賴系開始收人」。

藍質疑高端簽約時間！薛瑞元酸：難道要拜拜看良辰吉日？

藍質疑高端簽約時間！薛瑞元酸：難道要拜拜看良辰吉日？

藍委控高端通過EUA立改合約　食藥署：審查沒問題「一切照程序走」

藍委控高端通過EUA立改合約　食藥署：審查沒問題「一切照程序走」

籲在野集中力量　趙少康喊話民眾黨：放下大選過程中的小恩小怨

籲在野集中力量　趙少康喊話民眾黨：放下大選過程中的小恩小怨

「不過半跟五席一樣」　趙少康要國民黨多讓民眾黨

「不過半跟五席一樣」　趙少康要國民黨多讓民眾黨

關鍵字：

選戰朱立倫國民黨總統

讀者迴響

熱門新聞

快訊／震撼彈！　總統當選人賴清德退出民進黨新潮流派系

爸媽領錢了！政府發「6000元大紅包」　月底截止申請

快訊／國3清晨事故　全線封閉

八點檔女星李沛綾驚爆「已簽字離婚」！

0度線壓境！「霸王級寒流」再現？彭啟明：低溫很有感

超Q龍年貼圖！LINE「12款免費貼圖」限時下載

北市男進彩券裝闊下注65萬　害慘店員

北韓火車翻覆「7節車廂墜山谷」400人慘死！

婚前簽「1周啪4次」性愛條款！小班1年半被榨乾

徐巧芯PO文「進口蛋恐致癌」！遭警移送結果曝

即／高雄姊妹機車雙載遭撞飛　27歲妹當場死亡

陸情侶月台熱吻！短裙女被頂在牆上雙腳騰空

快訊／立法院長選舉「韓昌配」？　黃國昌表態了

IU4月「首度攻上小巨蛋」連唱兩天

同志男神宮澤冰魚「同居1年搞大女星肚子」！

更多

最夯影音

更多
aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻
狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面