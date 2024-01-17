選戰敗選！深藍支持者大崩潰　集結黨中央前怒喊：朱立倫下台

▲藍天行動聯盟聚集在國民黨中央前要求黨主席朱立倫下台。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

2024總統大選落幕，對於國民黨在這次總統大選中敗選，藍天行動聯盟今（17）日搶在下午國民黨召開中常會前在黨中央前召開記者會，怒嗆黨主席朱立倫要下台，並提出三點要求，包括第一、降低黨主席競選資格、第二、取消巨額保證金制度、第三、廢除黨代表制度。

藍天行動聯盟主席武之璋表示，國民黨的敗選原因就是因為國民黨在文教政策上全面配合民進黨，導致台灣多數人民不承認自己是中國人，但不承認自己是中國人怎麼會支持國民黨呢？二十多年來國民黨對教科書問題漠不關心，放任國族、文化認同偏差，這是國民黨一敗再敗的原因。

武之璋提到，當年朱立倫主導「換柱」導致黨內分歧，黨員信心雪崩的崩潰，朱立倫已是黨國罪人，當时朱立倫的政治生命應該結束了，可是有一些國民黨頭腦糊塗的大佬們又把朱立倫抬出來。武再說，朱立倫做黨主席後，幾乎沒有一件事情是做對的。2024總統候選人的問題，黨內同志再三建議朱立倫舉辦黨內初選、降低參選人資格，可是這些人才通通被國民黨內規排擠在外，根本沒有資格競選。

武之璋表示，現在要參選黨主席必須做過中常委、必須做過副主席、必須要拿出八百萬，但這些都違反民主制度，一般黨員都不符合這些條件，因此要求放寬參選資格，同時採二輪投票制，也就是說沒有人得票過半數的時候舉行二輪投票，甚至三輪投票，直到有人得票過半數為止。這個辦法一方面可以篩選最優秀的人才代表國民黨參選。

對於朱立倫使用徵召的方式，武之璋不滿表示，既然內定侯友宜，為什麼又遭惹一個不是國民黨員的郭台銘？郭台銘曾傷害過國民黨一次，這次又引狼入室，造成很多不必要的紛擾。

武之璋說，這次大選國民黨應該有機會贏，但因為朱立倫的剛愎自用，堅持黑箱作業，甚至被懷疑密室分贓，導致工作同志離心離德，經過再一次的失敗，「我們確定朱立倫是一個政治智商不足的人」，

藍天行動聯盟要求，第一、降低黨主席競選資格，第二、任何黨齡超過十年的黨員都有資格參選黨主席、取消參選需付巨額保證金的制度、第三、要求廢除黨代表制度，呼籲黨中央用最短時間改革。