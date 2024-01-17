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「大寒」要來了！命理師點名「3星座」旺運20年：名權利三收

24節氣中的大寒即將在20日到來。（示意圖／pixabay）

▲命理師指出，今年「大寒」後將進入「水瓶時代」，風象3星座，把握時機可以旺運20年。（示意圖／翻攝自Pixabay）。

圖文／CTWANT

24節氣中的「大寒」即將在20日晚上10：07到來。對此，國際天星風水命理專家邱彥龍指出，今年大寒特別不一樣，因為1月20日冥王星將進入水瓶座，這也意味著水瓶時代來臨，因此若能檢視自己過往的錯誤，重生將來臨，一切回到正常軌道，尤其是風象星座的水瓶、雙子、天秤，名、權、利三收的機會非常強大，但切記不要因狂妄自大而惹禍，把握時機則可以旺運20年。

邱彥龍指出，大寒節氣中的第一喜是，天王星在1月23日準備正式順行，經歷為期約5個月的逆行終於轉正，一切回到正常軌道，易有突然來的財富跟好運，創新與突破、科技與科學能得到提升；第二喜則是太陽與冥王星合相，名氣與財富大爆發，容易心想事成。

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但大寒期間這16天，金星問題比較大，容易糾結與心態不平衡，為生計、感情、婚姻、子女、地產、遺產、財富、娛樂等方面焦慮與不悅，錢財和情感上的壓力會比較大，財富與娛樂無法達到平衡的結果，就是家庭裡的口角與紛爭多，還要小心意外發生，這段期間飲食與身體也要特別注意。

邱彥龍建議，大寒這段期間除了可多佩戴金飾、金銀錶等幸運物之外，也可隨身攜帶紅包袋、紅繩或五色線，可增加名氣，招好人緣與貴人，帶來偏財運並擋災避難。

另外，大寒期間太陽、火星與海王星最旺，則有利於元首等政府官員、名人、網紅、演藝人員、大企業家、軍警人員、軍工行業、軍火商、化學、醫藥、醫美行業、內外科醫療行業、消防、爆竹、酒店業、旅館、KTV、水產、海產業、物流業、陸海空運輸、食品業、飲料、石油等液體相關行業，還有創新、遊戲、研發行業等也都會有不錯的成績。

另外，有7個星座擁有好運，除前面提到的風象星座外，還有雙魚、金牛、處女、摩羯座的財運、貴人運與福德運都很強。

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