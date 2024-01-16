張亞中再逼朱立倫辭黨魁　國民黨：黨內應團結「同志勿再內耗」

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

日前公開呼籲國民黨主席朱立倫為大選敗選請辭負責的孫文學校總校長張亞中，今（16）日上午召開記者會再度呼籲朱立倫循以往慣例，勇於負責去職，莫再眷戀權位，「放開手，讓開路」，讓國民黨有個重新徹底改造，新人新政的機會。國民黨文傳會主委林寬裕回應，黨內應該團結，黨員同志之間不要再內耗。

林寬裕表示，這次選舉是國民黨近來最團結的一刻，全黨一致對外，雖然最後一哩路沒能達標，完成政黨輪替，但立委席次比前一屆大幅增加，多位藍營縣市長也呼籲黨內應該更團結努力，因此黨員同志之間不要再內耗，而是應該積極提出興革意見，成為國民黨持續改革的後盾。

張亞中稍早質疑，這次大選國民黨中央的訴求是贏回政權、重現藍天，但很明顯這次國民黨沒有贏回中華民國，朱立倫本應勇於負責，卻沒有做到民主典範，讓藍軍失望，也讓全民看不起。

張亞中強調，國民黨輸掉總統就是大敗，況且在立法院沒有過半數席次，有什麼好沾沾自喜？國民黨在立法院只是打回應有的樣子，值得沾沾自喜？更何況這是黨中央的功勞，還是地方的功勞？

張亞中續指，黨內另外一種說法是呼籲團結、不要分化，難道黨員還不夠團結嗎？大家含淚、含血投票還不夠嗎？當政者永遠要大家團結在下面，但大家應該是團結在是非與制度之下，朱立倫不想下台，就要大家團結，這是什麼邏輯與道理？

