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「5星座」農曆新年前衰爆！恐遇血光之災　2類人衝動會出大事

5星座當心血光之災。（示意圖／PIXABAY）

▲5星座在農曆新年前恐遇血光之災。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

再過不到1個月就要迎來2024農曆新年，新年新氣象，不過塔羅牌老師艾菲爾嚴正警告5個星座，在農曆年前，要特別留心可能帶來血光之災的狀況，請同時參考太陽、上升星座。

第五名　天秤座：交通安全，避免爭執。

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在2024年農曆新年前，天秤座要注意自己的交通安全和人際關係，不要因為魯莽或衝動而造成事故或爭執。例如，不要在駕駛時違反交通規則或打電話，也不要和別人發生口角或爭吵。天秤座的人通常很有風度和公平感，但是在這段時間裡，可能會因為情緒波動或壓力而失去平衡感。如果能保持冷靜和禮貌，多關心和體諒別人，就能減少不愉快的事件。

第四名　巨蟹座：居家安全，小心火燭。

在2024年農曆新年前，巨蟹座要注意自己的居家安全和防火意識，不要因為疏忽或大意而引起火災。例如，不要在家裡使用過多的電器或延長線，也不要在睡覺前忘記關掉火爐或蠟燭。巨蟹座的人通常很重視家庭和情感，但在這段時間裡，可能會因為忙碌或分心而忽略了一些小細節。如果能夠定期檢查家中的電路和消防設備，就能保障自己和家人的安全。

第三名　牡羊座：不能貪快，不能生氣。

在2024年農曆新年前，白羊座要注意自己的情緒控制和速度感，不要因為貪快或生氣而招惹麻煩。例如，不要在開車或做事時超速或冒進，也不要和別人發生衝突或爭吵。白羊座的人通常很有活力和勇氣，但是在這段時間裡，可能會因為急躁或衝動而做出錯誤的判斷。如果能夠冷靜思考，多聽別人的建議，就能避免不必要的傷害。

第二名　處女座：粗心大意，磕磕碰碰。

在2024年農曆新年前，處女座要注意自己的細節處理能力，不要因為粗心而造成傷害。例如，不要在家裡亂放東西，也不要在路上分心或玩手機。處女座的人通常很講究秩序和完美，但是在這段時間裡，可能會因為壓力或疲勞而失去專注力。如果能夠放鬆心情，多休息和運動，就能減少磕磕碰碰的機會。

第一名　雙子座：不宜爬高，旅遊小心。

在2024年農曆新年前，雙子座要特別注意自己的安全，不要因為好奇心或冒險精神而做出危險的行為。例如，不宜爬高或攀岩，也不要在旅遊時走進未知的地方。雙子座的人通常思維敏捷，喜歡嘗試新鮮事物，但在這段時間裡，要多聽別人的意見，不要太過自信或固執。如果能夠謹慎行事，就能避免血光之災。

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