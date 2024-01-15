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中國砸錢買邦交讓人看清威權　涉外高層：把台灣人推更遠

▲▼諾魯總統阿迪昂（David Adeang）公開演說宣布承認中國。（圖／翻攝自Facebook）

▲諾魯總統阿迪昂（David Adeang）公開演說宣布承認中國。（圖／翻攝自Facebook）

記者陶本和／台北報導

總統當選人賴清德才剛勝選2天，中國就馬上出手施壓台灣的國際空間，以金錢誘拉太平洋友邦諾魯共和國。綠營涉外高層受訪時指出，可觀察2件事，一是中國近期經濟不佳，大量資源買邦交，其人民的感受為何；其次，可觀察中國金錢外交承諾的履行狀況，昔常有跳票問題。他認為，中國此舉只會讓台灣人民更看清民主台灣與威權中國的差別，將台灣人越推越遠。

熟悉涉外事務人士表示，當全球都在祝賀台灣大選順利完成的此刻，北京卻以拉走台灣邦交國為報復手段，跟全世界唱反調，再次證明中國正與世界逆向而行；但是，無法改變的事實是，台灣人已經透過選票拒絕中國的介選，也代表台灣人民選擇民主陣營。

涉外人士認為，中國此舉不僅無助於兩岸關係，更把已經從全球經濟邊緣化的中國帶向政治上的進一步孤立。他指出，諾魯國家規模小，加上近期政局不穩，一直是北京試圖以金錢方式謀奪我邦交國的重點國家，中國此時發動外交攻勢，明顯是因賴清德當選總統，代表其對台介選無效，無法回應其因為經濟持續下行的國內政局壓力，只好展開以金錢利誘台灣邦交國。

涉外人士表示，中國近期的經濟情況不佳，此時發動金錢外交有兩個面向值得觀察，第一是直接投入大量資源來「買台灣的邦交國」，讓中國國內需要幫助的人民情何以堪；第二，應觀察中國的金錢外交承諾，屢屢有跳票情況，甚至反使部份受援國陷入債務泥沼。舉例來說，去年中國利誘宏都拉斯時，承諾要買宏都拉斯的白蝦，最後根本沒有買多少，甚至導致上萬人失業，就是最好例子。

涉外人士表示，台灣走向世界的路徑已經很明確，不可能與中國競逐金錢外交，北京當局應該思考台灣大選的含義，如果以這樣惱羞方式，報復的不是台灣的執政黨，而是台灣人民的選擇，甚至報復民主價值，更是對國際的穩定秩序的公然挑戰，這只會讓台灣人民更看清民主台灣與威權中國的差別，將台灣人越推越遠。

▼外交部召開諾魯與我國斷交說明記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼外交部召開諾魯與我國斷交說明記者會，外交部政務次長田中光。（圖／記者黃國霖攝）

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