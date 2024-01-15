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溫泉型地震造就日本觀光勝地！「猴子會泡湯」松代溫泉最著名

▲▼前中央氣象局地震中心主任郭鎧紋指出，日本學界普遍認為能登半島7.6強震為溫泉型地震，台灣也曾發生過溫泉型地震，1867年的基隆外海強震可能就是溫泉型地震。（圖／記者許敏溶攝）

▲郭鎧紋指出，溫泉型地震為日本帶來溫泉聖地，像是有猴子會泡湯的松代溫泉。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

日本能登半島爆發規模7.6強震，日本地震專家普遍認為是溫泉型地震。地震專家郭鎧紋表示，像是有猴子會去泡湯的日本松代溫泉，以及超過1200年歷史的和倉溫泉，會有鶴到該處療傷，就是溫泉型地震的代表，上述溫泉來自地層深處，湧到地面時含有大量礦物成分，對人體健康有益，也難怪連動物都懂得去泡湯。

郭鎧紋指出，日本長野縣的松代溫泉，就是溫泉型地震的產物。該地在1965年曾發生群震，導致當地農作物死亡，但後來出現松代溫泉，因為猴子也會去泡湯而聞名日本與全球。

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在強震發生後50年，長野縣的地震博物館也公布溫泉型地震爆發的5個階段。郭鎧紋說明，首先是地下水異常流動，也就是地下水從深層地殼中流出。第二階段是接著是地下水入侵30公里厚的地殼；第三階段則是群震發生，這階段因為水不斷嘗試往地表移動造成地殼不穩定而產生群震；第四階段為地殼隆起，導致地表出現新的陸地；第五階段則是溫泉湧出，地下水找到出路冒出地表，就產生新的溫泉。

▲▼前中央氣象局地震中心主任郭鎧紋指出，日本學界普遍認為能登半島7.6強震為溫泉型地震，台灣也曾發生過溫泉型地震，1867年的基隆外海強震可能就是溫泉型地震。（圖／記者許敏溶攝）

▲郭鎧紋指出，從日本長野縣地震博物館公布溫泉型地震爆發的5個階段，可以從中明白地震過程。（圖／記者許敏溶翻攝）

不過，郭鎧紋表示，溫泉水有兩種類型，一種是地表水滲入被地下熱源加熱後又冒出，另一種則是來自地層深處，溫泉型地震造成的溫泉，水源來自地層深處，湧到地面時含有大量礦物成分，對人體健康有益，所以包括猴子、鶴等動物都懂得去這種好溫泉泡湯。

國人非常喜歡前往日本旅遊，泡溫泉也是必備的行程，但郭鎧紋建議民眾，到日本旅遊時，也可多多了解日本的地震防災教育與工作，畢竟台日都是經常發生地震國家，多加了解對國人有所幫助。

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