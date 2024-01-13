柯文哲選前之夜喊破30萬「仍慘輸藍綠」！鄉民曝關鍵：極限就這樣

▲柯文哲凱道造勢人潮空拍圖。（圖／民眾黨提供）



記者朱祖儀／綜合報導

2024總統大選開票，目前由民進黨總統候選人賴清德領先，國民黨侯友宜和民眾黨柯文哲緊追在後。但一名網友表示，昨（12）日柯文哲選前之夜，支持者湧入凱道，甚至人潮擠到景福門，好奇為何還會位居第三名？文章曝光掀起討論。

柯文哲12日晚間7時在凱達格蘭大道舉辦「凱道公民之夜」，晚間5時開放民眾入場，6時20分支持者就擠爆景福門，之後更蔓延「阿茲卡線」，信義路和仁愛路也能看到滿滿人潮，主持人在晚間9時更喊出「現場已經突破30萬人」。

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原PO就以「為什麼凱道這麼多人還會輸？」為題在PTT發文表示，自己是柯文哲的支持者，看到柯文哲昨日在凱道的選前之夜，都已經出現如同韓粉造勢的「聖十字」，不解明明柯文哲支持者這麼多，「為什麼還會輸呢？這沒有道理啊」。

▲柯文哲目前位列第三。（圖／記者林敬旻攝）



不少人紛紛留言表示，「一堆都是湊熱鬧的」、「韓也輸阿，鐵粉多不代表主流民意多」、「如果集中了全台支持者也才這樣其實真的不算多耶」、「問題是裡面有投票權的不知道有幾成」、「很多可能是沒投票權的青年啊」、「潮水退了就知道誰沒穿褲子」、「就操作棄保，沒什麼」、「柯全台就一場當然很多人」、「同一群柯粉南北移來移去，當然啊」、「造勢強=有票的話，這四年的總統應該姓韓」。

也有網友指出，「白的極限只是藍綠的底限，這樣懂嗎」、「基本盤就擺在那了，沒這麼容易動搖啦」、「50歲以上死忠藍很多，死忠綠更多啊」、「輸在台北啊，你才知道台北多鐵」、「國民黨還是跟民進黨二分天下」。

＊正確選舉票數，以中央選舉委員會公告為準。