蘆洲工人上班突沒呼吸！同事騎車求救消防隊　他住院10天後康復

▲一名男子突然沒了生命徵象，同事趕忙騎車到附近消防隊求助 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市一名59歲林姓男子，本月2日工作時突然倒地，沒了呼吸心跳，他的同事見狀趕緊騎機車到100公尺外的蘆洲消防分隊請求幫忙，消防隊員聽聞後立即攜帶急救包前往救援，林男經過兩次AED電擊後恢復心跳，送往醫院後於12日康復出院。

新北市消防第三大隊表示，本月2日上午9時04分，有名男子騎機車至蘆洲分隊求救，他急匆匆表示，同事突然倒地意識不清，請救護人員快去救他，但因分隊救護車已出勤，當時備勤隊員陳俊絃聽聞後，立即攜帶急救包及AED並駕駛災勘車前往距離分隊100公尺的工廠執行救援。

救護人員到場後發現，59歲林姓男子於工作過程中倒地，陳員評估患者無心跳無呼吸，心電圖呈現心室頻脈及心室顫動，立即電擊去顫2次並給予高品質CPR及藥物治療，搶救回復心跳，後續由接續救護人員後送至北市新光醫院進行治療，林男於12日康復出院。

第三大隊大隊長陳志德表示，本案同仁於備勤時間積極出勤並搶救民眾生命，實屬表率；可順利救回民眾生命之關鍵在於盡早報案、盡早接觸患者給予CPR及AED，在高品質CPR過程中，持續給予腦部血液灌流減少腦部損害，提升患者預後康復程度以增加成功搶救生命的機會。

另外提醒民眾，當身邊突然有人失去呼吸心跳而在等待救護人員到場前，應接受消防局指揮中心線上指導立即執行CPR，就會有很高機會提升患者到院前的存活率，成功為患者爭取獲得到院後的治療及康復出院的機會。