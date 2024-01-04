太冷險要命！老翁突倒地失去心跳　119視訊「教CPR」緊急救回

▲金門1名老人突在家中突失去呼吸心跳，119結合線上視訊指導家屬做CPR救回一命 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、吳佩蓁／金門報導

大陸冷氣團南下後，金門氣溫越晚越冷，金門消防局119指揮中心，昨(3)日接獲金城轄區民眾報案，表示家中有1名老人突暈倒，失去呼吸心跳，狀況十分危急。119派遣員獲報後，立即派遣救護車前往，同時結合線上視訊指導民眾實施CPR急救，成功救回一命。

1月3日上午9時許消防局指揮中心接獲民眾報案，表示家中老人突然失去呼吸心跳，狀況危急，119派遣員立即請他將手機開啟擴音，並透過LINE與現場民眾視訊教民眾CPR急救，引導正確壓胸步驟，並請老翁其他家人到戶外引導救護車救援。

民眾在接受派遣援教導後持續對患者實施CPR（心肺復甦術），直至救護車抵達後，立即由救護人員接手，積極搶救下，成功讓患者恢復呼吸、心跳，救回一條寶貴的生命。

▲119派遣員透過視訊指導民眾進行CPR，成功搶救回一條寶貴生命。（圖／記者林名揚翻攝）



金門縣消防局局長呂英華表示，遇到呼吸心跳停止者先不慌亂，可撥打119由指揮中心派遣員線上指導CPR，讓患者能在救護人員到達現場前盡早接受急救，並啟動「生命之鏈」，該鍊分為(1)撥打119求救、(2)早期實施CPR、(3)盡早使用AED、(4)高級心臟救命術、(5)復甦後照護等5個環節，前3個環節分別需要靠一般民眾盡早發現及實施，後續待救護及醫療人員接手搶救，才能提升救活率。

消防局也呼籲民眾，利用機會學習CPR，遇有緊急救護案件，119派遣員能立即給予現場人員心理上安撫及指導，提供正確的緊急救護處理步驟，讓現場的人員能在黃金時間執行處置，以維持傷病患的生命徵象，同時等待消防局的救護人員趕抵現場後再持續進行緊救護工作，冷靜的配合派遣員之線上指導就有機會救人一命。