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遊山林最佳選擇之一　太平山2024春節旅遊攻略

▲▼太平山雲海與日出蹦蹦車。（圖／林業署宜蘭分署提供，下同）

▲▼太平山雲海與日出蹦蹦車。（圖／林業署宜蘭分署提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭的太平山國家森林遊樂區是北台灣知名的景點，位於海拔365-2000公尺之間，是許多民眾選擇山林旅遊的最佳選擇之一。因應今(2024)年春節假期，為了讓入園的遊客能有優質的生態旅遊體驗，林業及自然保育署宜蘭分署特別整理了2024年春節旅遊攻略，包含開休園時間、蹦蹦車營運班次、原太平山俱樂部導覽、車潮總量管制措施等資訊。

▲▼太平山雲海與日出蹦蹦車。（圖／林業署宜蘭分署提供，下同）

林業及自然保育署宜蘭分署表示，太平山國家森林遊樂區依循往例，每年除夕(2/9星期五)為園區全年唯一公告之休園日，而前一日的小年夜(2/8星期四)將除舊布新大掃除，因此，小年夜(2/8星期四)上午4:00開園、中午12:00全區休園，至大年初一(2/10星期六)上午8:00才會開園。

大年初二到初五(2/11-2/14)每日4:00開園，20:00休園。提醒民眾，因應小年夜提早休園，當日蹦蹦車往茂興懷舊步道之末班車為10:30、返程班次為12:00，原太平山俱樂部最後導覽場次為10:50，太平山莊及翠峰山屋午餐時段不供餐，鳩之澤溫泉最後售票時間為11:30，國光客運僅行駛至鳩之澤為止、返程提前於12:00由鳩之澤發車。

因應太平山國家森林遊樂區除夕休園一日，及小年夜園區除舊布新大掃除，蹦蹦車除夕當日停駛，小年夜往茂興懷舊步道之末班車為10:30，返程班次為12:00。大年初一配合園區8:00開園，因此現場售票延至9:00開始，首班車為9:30、末班車14:30；大年初二起，則恢復7:00現場開始售票，即首班車7:30，末班車14:30。蹦蹦車每日僅有8班車次，車位有限，僅能現場購票，提醒民眾可上官網查詢售票情形。

另，太平山國家森林遊樂區不分平假日實施車輛動態總量管制措施，入園車輛上限為1,000台。倘入園車輛達1,000台之際，則不讓車輛入園，直至有車輛離園才會放行，以維持區內車輛在1,000台內。而入園車輛數達800台時，園區將開始透過如下管道進行預告：(1)前往太平山國家森林遊樂區途中的公路總局6處電子看板；(2)警廣電台(FM104.9)；另外官網首頁也可關注入園車輛總數。連假期間，建議民眾可規劃及早入園，以避開8:00-12:00之車潮高峰期，另提醒若屆時遇冬季強烈寒流來臨，區內據點，有下雪機會，林業及自然保育署宜蘭分署將啟動區內「宜專一線」及「翠峰景觀道路」雪期動態預警性管制措施，確保遊客用路安全。

相關資訊查詢
太平山官網(http://tps.forest.gov.tw/)
太平山FB粉絲專頁(http://www.facebook.com/tps100.forest)
路線及據點簡版示意圖
(https://tps.forest.gov.tw/TPSWeb/wSite/public/Data/f1702618186354.jpg）
台灣山林悠遊網(https://recreation.forest.gov.tw/)

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