「亞洲黃金單身漢」死會！汶萊王子甜娶妻　世紀婚禮連慶10天

▲32歲的汶萊王子馬丁娶回王妃。（圖／翻攝Instagram@tmski，下同。）



記者吳美依／綜合報導

32歲汶萊王子馬丁（Prince Abdul Mateen）曾被譽為「亞洲黃金單身漢」，10日終於把愛情長跑多年的女友娶回家，婚禮慶祝活動將一連舉辦10天，而他的妻子、29歲的羅斯納王妃（Yang Mulia Anisha Rosnah）也來頭不小，兩人的結合宛如童話故事。

法新社等外媒報導，馬丁王子與羅斯納王妃在汶萊首都「斯里巴卡旺市」（Seri Begawan）的奧瑪．阿里．賽義夫丁蘇丹清真寺（Omar Ali Saifuddien Mosque）盛大完婚，婚禮風格遵循伊斯蘭傳統，連續10天的慶祝活動預計14日達到高潮，包括皇宮儀式及街頭遊行，各國王室及政治領袖預計出席，民眾也爭相一睹王室風采。

馬丁王子是汶萊蘇丹包奇亞（Sultan Hassanal Bolkiah）的第10個孩子、第4個兒子，在倫敦國王學院取得國際政治學士學位，儘管不太可能繼承王位，但仍靠著明星般的帥氣外貌吸引大量粉絲，成為最受歡迎的王室成員之一，甚至被媒體封為「最英俊的王子」。

此外，馬丁王子曾在汶萊空軍服役，擔任直升機飛行員，2019年更代表國家參加東南亞運動會的馬球比賽。他近年也在外交場合扮演重要角色，2023年陪伴父親出席英王查爾斯加冕典禮，2022年共同參加英國女王伊莉莎白二世的葬禮。

羅斯納王妃的祖父是蘇丹特別顧問，她同時也是一名創業家，經營一間絲綢時尚公司，並與他人合夥成立假期計畫新創公司。據悉，她與丈夫小時候就認識了。

▲馬丁與羅斯納小時候就認識了。（圖／翻攝Instagram@tmski）



汶萊19世紀接受英國統治，1984年獨立後成為君主專制國家，遵循伊斯蘭教法，雖然人口僅約45萬人，卻是全球最富有的國家之一，根據國際貨幣基金（IMF）數據，人均GDP將近3.6萬美元（約新台幣112萬元），但也隨著石油蘊藏量減少而面臨經濟挑戰。

包奇亞是目前全球在位最久的君主，一度成為世界首富，儘管現在已經讓位給其他富豪，但估計身家價值仍高達240億美元（約新台幣7472億元）。