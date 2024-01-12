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社會 社會焦點 保障人權

八里氣爆1男成焦屍！室外機炸飛...20戶受損　市府連夜拆危險外牆

▲▼ 八里氣爆 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲ 八里氣爆案發戶陽台女兒牆搖搖欲墜，市府緊急拆除 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市八里區中山路一處社區民宅6樓昨(11日)上午11時許發生氣爆，1名男子被燒成焦屍。氣爆造成案發戶女兒牆搖搖欲墜，也波及鄰近約20多間建築受損。新北市府第一時間成立前進指揮所，緊急疏散住戶並勘查結構安全，連夜拆除案發戶搖搖欲墜的女兒牆，並針對周邊環境清理進行快速復原。

昨天（11日）上午11時許，八里區中山路一段268巷內一處7層樓建築，6樓發生氣爆，瞬間屋內大量物品噴飛，就連冷氣室外機也都噴飛到40公尺遠擊中附近民宅鐵皮。消防人員將火勢撲滅後，在坍塌的磚牆堆中，發現52歲林姓男子已被燒成焦屍明顯死亡，確切起火原因仍待消防局火調科進一步釐清。

▼ 八里民宅氣爆。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 新北八里民宅火警。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼ 八里民宅氣爆，冷氣室外機都被炸飛 。（圖／記者戴上容攝）

▲▼ 八里民宅氣爆，屋主父親被燒成焦屍 。（圖／記者戴上容翻攝）

新北市案發後立即召集工務局、環保局、區公所、里長及社區管委會，於昨12日下午3時20分成立前進指揮所，針對周邊環境清理、氣爆戶結構安全與前後陽台受損女兒牆移除勘查等，進行快速復原。

副市長朱惕之也到氣爆現場關心受災戶，指示團隊儘快協助災戶進災損清查、火災原因鑑定、復水(電)及電梯修復等工作，清潔隊共動員18名清潔人員與清運3車次廢棄物。另受災建築物經結構技師勘查结果，其主結構與樓板雖無明顯受損，但因氣爆戶前後陽台的女兒牆有掉落疑慮危險，昨(11)日連夜拆除。

▼ 副市長朱惕之到氣爆現場關心受災戶 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 八里氣爆 。（圖／記者戴上容翻攝）

朱惕之說，特別感謝社區前後任主任委員發揮守望相助精神，明快的引導一對受困母女，安全的到頂樓避難。市府為儘速協助受災戶回復正常生活，將於今(12日)上午10時召開第2次協調會議，由消防局李清安及八里區長林俊宏共同主持，以儘速協助住戶恢復原有生活秩序。

▲▼ 八里氣爆 。（圖／記者戴上容翻攝）

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