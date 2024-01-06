高雄彌陀民宅發現焦屍！男子疑自焚送命　外甥子女險陪葬　　　　　

▲彌陀區這棟民宅發生火警，在火場三樓發現一具焦屍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市彌陀區仁愛街一棟透天民宅發生火警，消防隊雖然順利撲滅火勢，不過清理火場時，卻在三樓發現一名男子已經明顯死亡，警方證實在民宅二樓發現一封遺書，以及在三樓發現可燃物品，不排除這名男子自焚釀成火警，不過詳細原因還要再調查。

這起火警就在發生今天 (6日)清晨六點多，仁愛街的民宅竄出火煙，消防隊順利撲滅火勢，而住在這棟透天民宅的一對男女也順利逃出，不過就在清理火場時，卻在三樓發現一具已經成焦屍的遺體，初步清查身分是一名年約60歲的陳姓男子，死者罹患癌症，平時跟姊姊一家人同住，而就在這場火警發生時，外甥跟外甥女順利逃生，但自己卻死在火場。

不過警方調查發現，陳姓男子死因可能不太單純，死者被發現是已經明顯焦黑碳化，而且在他的身邊擺放有易燃物品，同時在二樓也發現疑似死者留下的遺書，不排除他自焚輕生，目前遺體已經送到殯儀館，相關案情有待警方進一步釐清。

▲彌陀區這棟民宅發生火警，在火場三樓發現一具焦屍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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