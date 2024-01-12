黃捷陳其邁同發催票影片　吸上萬觀看網讚：送她進國會

記者呂晏慈／台北報導

助陣高雄市第六選區立委選舉，高雄市長陳其邁、立委候選人黃捷昨（11）晚間同時透過臉書發布催票影片，有陳其邁向選民溫情喊話，以及黃捷的內心話、真情流露，並看到她這數十天的選戰寫實，畫面感動許多網友，紛紛留言：「終於可以投你了嗚嗚」、「高雄有妳真好」、「好感動眼淚忍不住」、「雄女學姐挺你」、「這就是高雄女孩的精神」。

▲黃捷和陳其邁透過催票影片吐露心聲。（圖／翻攝自影片，下圖同）

陳其邁透過影片表示，30年前，他推動柴山自然公園，保護高屏溪的運動；20年前，他打破城市與海洋的圍牆，讓高雄真正成為海洋首都。因此，當他看到黃捷在市政和性別運動，那麼努力、堅定，心裡就想：「對，就是她」，並稱讚黃捷是推動高雄進步最重要的新世代，而城市需要進步、進步需要毅力。

陳其邁表示，黃捷是拿命在拚、三餐吃不到一餐，一天當成三天用，看她愈跑愈瘦，真正是「消瘦落肉」。陳也喊話，希望市民朋友把黃捷當自己的妹妹，給她溫暖的力量、當她的後盾。

黃捷則說，這場選戰很不容易，70幾天是前所未有的挑戰。她期許自己走到選區內每個角落，未來也會用這份決心，為大家服務。

黃捷真情告白，高雄就是他的家，對高雄的情感無可比擬，一定會為家鄉竭盡全力。她這數十天的選戰寫實紀錄，畫面感動許多網友，紛留言道：「終於可以投你了嗚嗚」、「高雄有妳真好」、「好感動眼淚忍不住」、「雄女學姐挺你」、「這就是高雄女孩的精神」。