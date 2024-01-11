轟賴清德把「中華民國當災難」　馬辦：不顧台灣人安全就是出賣台灣

▲前總統馬英九。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

前總統馬英九接受《德國之聲》專訪時表示，就兩岸關係而言「必須相信」習近平，引發熱議；民進黨總統候選人賴清德則表示，馬的主張跟時代已經過去了，九二共識這條路走到底，台灣就跟香港一樣。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑今回擊，馬前總統真正疼惜台灣人，才會呼籲要降低衝突，那些刻意操作緊張對立，把中華民國當成災難的人，是出賣台灣，才是真正的災難。

針對民進黨主席賴清德與其幕僚的批評，蕭旭岑強調，馬英九接受德國之聲訪問說的重點，就是兩岸要有互信，才能和平交流與談判，但不代表沒有自己的主張，更沒有失去自己的立場，馬執政八年的對等尊嚴就是例證。這次所有朝野總統候選人，都說如果當選要和中國大陸對話，請問兩岸沒有互信要如何對話？

蕭旭岑強調，連美國白宮都罕見在選前正式表態不支持台獨，可見局勢緊張。只有不負責任的政客，才會一直強調兩岸不能互信，要往戰爭的方向走。賴清德陣營這兩天的操作，坐實他們完全不考慮台灣人的身家性命，連美國的話都置若罔聞，只想透過激化引戰來擷取選票利益。

蕭旭岑批評，蔡英文與賴清德都不接受中華民國憲法關於兩岸定位的規定，才造成兩岸關係惡化，馬前總統闡述中華民國憲法，呼籲回到他執政時期兩岸對等，尊嚴，相互尊重，難道對台灣人不好嗎？為何要抹紅？難道台灣人的安危對蔡英文和賴清德不重要嗎？

蕭旭岑表示，馬英九任內國防支出超越前兩任總統，他也非常注重自我防衛能力，但是在蔡英文破壞兩岸互信後，戰爭風險急劇升高，只靠著叫囂的嚇阻，與義和團式的黑熊學院，絕對不能保護台灣人安全，只會把台灣人推向險境。

蕭旭岑指出，馬英九擔任過八年總統，他疼惜台灣鄉親的心，不希望台灣人陷入戰火的想法，絕對不容汙衊與抹紅。那些意圖扭曲馬前總統談話，完全不顧台灣人安全的人，就是真正出賣台灣的人。

