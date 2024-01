若中國武力犯台「駐韓美軍可能出動」　南韓經濟衝擊超越日本

▲美國尼米茲號核動力航空母艦(USS Nimitz)駛入南韓釜山海軍基地。(圖/路透)

記者吳美依/綜合報導

彭博經濟研究9日發布分析報告預測,萬一爆發台海戰爭,南韓第一年經濟成長估計萎縮23.3%,所受衝擊超越美日,甚至是參戰國中國。對此,韓聯社引述智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)模擬報告作為解釋,因為如果中國入侵台灣,華府恐怕會不顧首爾意願,部署駐韓美軍介入衝突。

彭博經濟研究指出,台灣是全球主要半導體供應商,且將在本周六舉行總統大選,該報根據地緣政治考量與經濟模型,對於台海戰爭的可能衝擊提出預測。

整體而言,台海戰爭將導致全球經濟損失10兆美元、約占全球GDP的10%。戰爭第一年,美國經濟損失6.7%、南韓經濟成長減少23.3%、日本經濟成長縮減13.5%。如果北京封鎖台灣,美國第一年的GDP成長可能減少3.3%。不論是哪一種情況,對於美國的影響都比2020年新冠疫情還要嚴重。

▲京畿道平澤市駐韓美軍的韓福瑞營。(圖/達志影像)



韓聯社10日報導,上述研究預估南韓所受到經濟衝擊,比日本與參戰國中國還要大,這是值得注意的一點。CSIS去年1月發布中國對台動武模擬報告「下一場戰爭的第一場戰役」(The First Battle of the Next War),就曾提到南韓可能遭受的影響。

CSIS指出,「由於全球緊密相連,中國入侵台灣將徹底摧毀世界經濟」,而南韓不僅要提防中國,也要應對北韓的敵對行動,「因為與中國衝突的迫切性,美國將會釋出駐南韓4支(戰鬥)中隊的其中2支。但由於來自北韓的持續威脅,另外2支中隊將會留在南韓進行威懾。」

萬一北京調動海軍包圍台灣,美軍可能動員南韓烏山空軍基地、群山空軍基地,甚至濟州海軍基地。如果駐韓美軍真的介入,就不能排除中國報復的可能性,屆時衝擊可能還會更大,因為中國侵台可能演變為韓中武裝衝突。

