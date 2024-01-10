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匡靖選前海域治安　海巡擴大聯合大掃蕩

▲海巡單位計動員4犬2架次8艇次20車6機132人，於重點時段實施聯合威力掃蕩，展現查緝決心堅守國境安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲海巡單位計動員4犬2架次8艇次20車6機132人，於重點時段實施聯合威力掃蕩，展現查緝決心堅守國境安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

第16屆總統副總統及第11屆立法委員選舉將屆，為維護台南及北高雄轄區海域治安、防範不法份子及違禁品趁隙入境，由海巡署第六巡防區指揮部統合南部分署第11岸巡隊、偵防分署台南查緝隊、北門查緝隊及艦隊分署第四海巡隊等單位，出動無人機、偵搜犬及海巡艇，辦理2024年二合一選舉前擴大威力掃蕩。

▲海巡單位計動員4犬2架次8艇次20車6機132人，於重點時段實施聯合威力掃蕩，展現查緝決心堅守國境安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

海巡單位計動員4犬2架次8艇次20車6機132人，於重點時段實施聯合威力掃蕩，展現查緝決心堅守國境安全，期間針對轄屬海域、海岸、港口及船舶等重點設施展開威力掃蕩並加強查緝任務，展現海巡署維護海域及海岸治安之決心。

▲海巡單位計動員4犬2架次8艇次20車6機132人，於重點時段實施聯合威力掃蕩，展現查緝決心堅守國境安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

選舉前夕，第六巡防區指揮部統合岸、海巡隊及查緝隊能量，強化「灘岸巡查」、「海域巡護」及「港口安全檢查」，置重點於轄區內易犯罪死角及可疑態樣進行查察，針對轄內將軍、北堤、安平、興達及蚵子寮等5個責任區之防風林、空屋、工（漁）寮、下水道（涵洞）、漁港及雷達監控死角等地點實施巡查，並同步提升港口安全檢查。

▲海巡單位計動員4犬2架次8艇次20車6機132人，於重點時段實施聯合威力掃蕩，展現查緝決心堅守國境安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

期間利用UAV旋翼型無人飛行載具、海巡偵搜犬、機動雷達車、行動救援車及紅外線熱顯像系統等高科技裝備，有效遏阻不法份子伺機從事非法行為；另持續強化查緝走私、非法入出國、大陸船舶違法越界、貨輪違規滯留、漁船違規作業、杜絕疫病入侵等勤務作為，以保障國人生命、財產安全。

▲海巡單位計動員4犬2架次8艇次20車6機132人，於重點時段實施聯合威力掃蕩，展現查緝決心堅守國境安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

海巡署第六巡防區指揮部主任董鈞廷表示，海巡署人員均戮力執行「海域治安、維護漁權、救生救難、海洋事務及海洋保育」五大核心任務，本次威力掃蕩採勤務預置及預防嚇阻並重方式，以綿密偵防布建，達到淨化海域、岸際治安目標及打擊不法犯罪之決心，同時呼籲漁民出海作業時，倘有發生緊急危難事故或發現不法情事，可撥打海巡署「118」報案專線，秉持「為民服務，當仁不讓」之精神全力投入救援，竭誠為民眾服務。

▲海巡單位計動員4犬2架次8艇次20車6機132人，於重點時段實施聯合威力掃蕩，展現查緝決心堅守國境安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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