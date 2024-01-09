前租客輕生家人拋棄繼承！房子成凶宅大貶值　房東轉移目標索賠成功

▲前租客墜樓身亡房子變凶宅，家人全部拋棄繼承，房東轉向負責遺產管理的律師求償。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

黃姓男子在外租房，退租兩年後竟返回該房屋墜樓身亡，害吳姓前屋主的房子變成「凶宅」，房價因此大打折。吳男事後憤而求償，但因黃男家屬全都拋棄繼承，吳男只好轉向負責黃男遺產管理的吳姓律師求償，要求在遺產範圍內賠償200萬元。對此，法院審理後，判決吳姓律師須賠償屋主這筆費用。

根據判決，黃男2018年7月曾跟吳男租下該間房子，隔年退租，但沒想到時隔兩年，他竟跑回曾經住過的房子內墜樓身亡，導致原本價值1433萬元的房子，變成了凶宅，經鑑價後房屋價值只剩1062萬元，硬生生貶損了370萬，直接打了72折。

吳男不滿自己的房子因此貶值，氣得想找黃男家屬求償，但對方全都拋棄繼承，經法院指定，由吳姓律師擔任黃男的遺產管理人，吳男因此要求律師在黃男的遺產範圍內，賠償他200萬元。

對此，律師辯稱，黃男是送醫後才死亡，並非在屋內死亡，因此不影響房屋交易的價值，況且價值如有減損，也都是因為心理因素造成，與黃男死因欠缺相當因果關係，因此拒絕賠償。

不過，法官認為，黃男在該房屋內墜樓，屬「有背於善良風俗」的行為，同時也評價「不法」行為。再者，黃男是在送醫前就已無呼吸心跳，這也有醫院的診斷證明可以參考。

另外，凶宅不以陳屍於專有部分為限，在專有部分有求死行為致死也屬之，法官認定，黃男的行為已導致該房屋成為一般交易通念的「凶宅」無誤，因此不採信律師辯詞，最終判決律師應在黃男遺產範圍內，賠償吳姓屋主200萬元。全案可上訴。