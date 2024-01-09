高雄莽妻半夜縱火！3F住戶穿睡衣驚惶逃命　夫怒吼：就是要我死

記者吳奕靖、黃資真／高雄報導

高雄市楠梓區仁昌街今(9)日凌晨2時47分發生火警！一對夫妻因長期感情不睦，59歲蔡姓妻子憤而放火，打算共赴黃泉，所幸鄰居及時發現，立刻撥打119求救，消防人員到場撲救後，僅蔡女燒燙傷送醫，其餘民眾皆順利逃出，全案將依公共危險罪將蔡女送辦。

▲高雄楠梓區民宅火警，縱火的蔡女躺在擔架上送醫。（圖／民眾提供，下同）



楠梓分局說明，今凌晨獲報一處民宅3樓發生火警，立即派遣線上巡邏網前往周邊疏導交通、協助消防單位打火救助，於3時10分順利撲滅火勢，該樓層共6名住戶均順利逃離，僅59歲蔡女燒燙傷送醫治療，意識清楚。

無傷的許姓丈夫在現場激動表示，當下原本在睡覺，聽到外面有巨大的奇怪聲響，醒來時已經都是煙了，趕緊逃出，「說白一點，她就是要我死！」，並拒絕至醫院探望妻子；鄰居也說，2人長期感情不和，時常聽到口角糾紛，更多次互告家暴，但依舊住在一起。

所幸鄰居及時反應逃出並報警，未釀成大禍，詳細的起火原因還有待火調科鑑定釐清，至於蔡女所為已觸犯刑法公共危險罪，全案於調查後將移請橋頭地方檢察署依法偵辦。

▲附近住戶睡到一半驚醒，穿著睡衣奪門而出。

▲許姓丈夫（白衣）未受傷，怒控妻子放火要他命。