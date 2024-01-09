超ㄎ一ㄤ影曝！北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區張姓男子騎乘電動平衡車至文昌路時，疑因其車難操控，故向路邊林姓騎士提出「交換車」請求，慘遭拒後竟惱羞，持對方安全帽猛砸機車後照鏡、儀表板，隨後騎平衡車落跑，甚至在橋上自摔，林憤而報警。蘭雅派出所循線逮人，張男卻不配合並猛辱罵員警，警訊後被依毀損、恐嚇等罪移送士林地檢署偵辦。

▲北市士林區張姓男子疑因騎乘平衡車難操控，故向路邊機車騎士提出交換車請求，慘遭拒後竟怒砸對方車輛，隨後在文昌橋上自摔。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

家住天母有毒品前科的35歲張姓男子，昨（8日）下午騎乘電動平衡車欲到士林市區辦事，但他到文昌路時，疑因車難控制，故向路邊林姓騎士提出交換車要求，林婉拒後，張惱羞拿走對方安全帽猛砸後照鏡、儀表板，更亮出球棒作勢恐嚇，隨後騎乘平衡車落跑。

▲張男想用電動平衡車向路邊林姓騎士交換機車，慘遭拒後惱羞砸對方車輛。（圖／記者黃宥寧翻攝）

現世報來得太快，犯案後的張男從文昌橋下中正路時，車輛突失去平衡，張男往前衝了幾部摔個四腳朝天，但他倒地後先是對天空揮拳，接著若無其事起身，再把手上球棒扛上肩，荒謬全程也被後方車輛行車記錄器拍下。

蘭雅派出所獲報後，循線攔查到正在悠哉吃糖葫蘆的張男，他雖坦承有持球棒、砸車，卻不願意配合警方，直接對著員警辱罵五字經，警方當場以妨害公務、毀損及恐嚇等罪現行犯逮捕，警詢後移送士林地檢署偵辦。

▲蘭雅派出所循線查獲張男時，他悠哉吃著糖葫蘆。（圖／記者黃宥寧翻攝）

蘭雅派出所所長吳仲偉指出，張男騎乘電動平衡車之行為涉違反道路交通管理處罰條例第69條第5項，個人行動器具行駛於道路上，將處行為人1200元以上3600元以下罰緩，並禁止其行駛或使用。

警方呼籲，遇有糾紛請保持理性處理，勿有脫序行為，以確保雙方安全，若於公務員依法執行職務時，當場侮辱或對於其依法執行之職務公然侮辱者，涉嫌妨礙公務等情，必定強勢執法以捍衛執法尊嚴，