　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

超ㄎ一ㄤ影曝！北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區張姓男子騎乘電動平衡車至文昌路時，疑因其車難操控，故向路邊林姓騎士提出「交換車」請求，慘遭拒後竟惱羞，持對方安全帽猛砸機車後照鏡、儀表板，隨後騎平衡車落跑，甚至在橋上自摔，林憤而報警。蘭雅派出所循線逮人，張男卻不配合並猛辱罵員警，警訊後被依毀損、恐嚇等罪移送士林地檢署偵辦。

▲▼ 爆廢1公社 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

▲北市士林區張姓男子疑因騎乘平衡車難操控，故向路邊機車騎士提出交換車請求，慘遭拒後竟怒砸對方車輛，隨後在文昌橋上自摔。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

家住天母有毒品前科的35歲張姓男子，昨（8日）下午騎乘電動平衡車欲到士林市區辦事，但他到文昌路時，疑因車難控制，故向路邊林姓騎士提出交換車要求，林婉拒後，張惱羞拿走對方安全帽猛砸後照鏡、儀表板，更亮出球棒作勢恐嚇，隨後騎乘平衡車落跑。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲張男想用電動平衡車向路邊林姓騎士交換機車，慘遭拒後惱羞砸對方車輛。（圖／記者黃宥寧翻攝）

現世報來得太快，犯案後的張男從文昌橋下中正路時，車輛突失去平衡，張男往前衝了幾部摔個四腳朝天，但他倒地後先是對天空揮拳，接著若無其事起身，再把手上球棒扛上肩，荒謬全程也被後方車輛行車記錄器拍下。

蘭雅派出所獲報後，循線攔查到正在悠哉吃糖葫蘆的張男，他雖坦承有持球棒、砸車，卻不願意配合警方，直接對著員警辱罵五字經，警方當場以妨害公務、毀損及恐嚇等罪現行犯逮捕，警詢後移送士林地檢署偵辦。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲蘭雅派出所循線查獲張男時，他悠哉吃著糖葫蘆。（圖／記者黃宥寧翻攝）

蘭雅派出所所長吳仲偉指出，張男騎乘電動平衡車之行為涉違反道路交通管理處罰條例第69條第5項，個人行動器具行駛於道路上，將處行為人1200元以上3600元以下罰緩，並禁止其行駛或使用。

警方呼籲，遇有糾紛請保持理性處理，勿有脫序行為，以確保雙方安全，若於公務員依法執行職務時，當場侮辱或對於其依法執行之職務公然侮辱者，涉嫌妨礙公務等情，必定強勢執法以捍衛執法尊嚴，

ET快訊
64歲鄭弘儀「動脈血管狹窄69％」！隨身備藥救命
新冠升溫！　台大院長曝院內情況「沒外界想像輕」
吊車大王「4億小羅浮宮」養4妻14兒女　30校友朝聖
快訊／國三生告別式日期曝光　當天頒發畢業證書
海保機誤解「第一順位」指令　羽田今起不再告知起飛順序
「不會想去第二次」的台灣景點？　大票秒投1處：真看不懂
羅致政被爆20段不雅片　藍營喊話：公開背後那顆痣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／炎亞綸律師陳達德酒店被打　結帳離去前遭揮拳受傷怒告

苗栗5國中生誤食「油桐子」中毒！　腹痛+嘔吐全進醫院

帶3里長赴大陸免錢爽玩　高雄商圈理事長觸《反滲透法》起訴

超ㄎ一ㄤ影曝！北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

永安漁港疏浚工程涉詐取4千餘萬　檢起訴19廠商建請從重量刑

換臉A片撈1200萬全沒收　小玉再判賠直播主60萬...累積快破千萬

吊車大王4億「小羅浮宮」養4妻14兒女　30校友朝聖...嘆金碧輝煌

快訊／大寮工廠機台金屬粉冒火煙　消防員緊急灌救

老騎士低溫勇闖武嶺！氣溫僅4度險失溫　暖警代騎車完成心願

保時捷遭台中客運追尾！波及6機車　屁股碎輪子歪...維修價破百萬

高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉

媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

腦麻男遭家人冷落孤身打拚　車站擺攤賣餅乾：靠自己！

越南妹子幫洗頭+洗身體　只穿內褲享受「殘廢澡」

挑戰5廣告Slogan拿千元　秒答「飲品、奶粉」台詞

要女娃！1兒爸揭3胞胎性別　連2藍氣球...瞬間結屎臉XD

快訊／炎亞綸律師陳達德酒店被打　結帳離去前遭揮拳受傷怒告

苗栗5國中生誤食「油桐子」中毒！　腹痛+嘔吐全進醫院

帶3里長赴大陸免錢爽玩　高雄商圈理事長觸《反滲透法》起訴

超ㄎ一ㄤ影曝！北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

永安漁港疏浚工程涉詐取4千餘萬　檢起訴19廠商建請從重量刑

換臉A片撈1200萬全沒收　小玉再判賠直播主60萬...累積快破千萬

吊車大王4億「小羅浮宮」養4妻14兒女　30校友朝聖...嘆金碧輝煌

快訊／大寮工廠機台金屬粉冒火煙　消防員緊急灌救

老騎士低溫勇闖武嶺！氣溫僅4度險失溫　暖警代騎車完成心願

保時捷遭台中客運追尾！波及6機車　屁股碎輪子歪...維修價破百萬

快訊／炎亞綸律師陳達德酒店被打　結帳離去前遭揮拳受傷怒告

和曖昧女單獨出國「幫墊1萬」！3個月後她卻跑來討錢　結局超展開

他好奇「科技業年薪」300萬才及格？　網給答案：景氣不好

車銀優出道8年「將成SOLO歌手」！　專輯計畫曝光：目標上半年發行

南消第三大隊2023年成功搶救334位民眾　消友會頒發獎勵

台灣首個有月薪的職業拳賽！盼借鑑電競成功經驗掀起「格鬥熱」

高國豪宣布不穿自己球衣出賽！　攻城獅風城攻略主題日登場

揚言「幫黑洋腸生100孩」！她懷孕5月轉找有錢男相親　被爆曾拍AV

觀察／賴清德攻「民主聖地」嘉義市固樁　近9公里車掃無冷場

鋼琴家汪奕聞在當代與經典古典音樂中找尋自我

社會熱門新聞

好心勸友竟被割喉！南投男慘死派出所前

國三生割頸「乾妹」頻放話　新北院改收容理由曝

南投兇殺2死！他遭割喉騎車300公尺亡

女房客遭灌醉性侵　色房東傳訊：我鳥很小？

推拿師誆「拉開氣結」指侵人妻　遭判8月

高壯男性侵小隻女　扯火車便當遭判刑

即／涉串供被傳喚！國三割頸案「乾妹」裁定收容

台中石化工廠起火燃燒黑煙竄天　

即／南投2死兇殺案！2男遭割頸亡

即／全台最大再生輪胎廠傳火警　移工宿舍深夜起火

枉死國三生告別式日期曝！法官認證乾妹家教不彰

軍購佣金案　汪傳浦5家人逃過追訴期

台男柬埔寨遭亂刀砍死　4人被逮

神棍誆續命轉運性侵　判刑3年10月定讞

更多熱門

相關新聞

日媒期待火腿新球季先發陣容

日媒期待火腿新球季先發陣容

日本火腿近日簽下大聯盟生涯108轟的砲手雷耶斯（Franmil Reyes），讓新庄剛志監督期待開季後的打序安排，日媒也同樣期待，並預測日本火腿新球季先發陣容。

虛擬幣賭台灣總統大選結果　士檢發動搜索抓4賭客

虛擬幣賭台灣總統大選結果　士檢發動搜索抓4賭客

暴走男拿刀丟磚塊　槍抵友人太陽穴下場曝

暴走男拿刀丟磚塊　槍抵友人太陽穴下場曝

德州撲克賭場隱身士林夜市　帥哥美女栽了

德州撲克賭場隱身士林夜市　帥哥美女栽了

官網公布山本是國聯新人王熱門

官網公布山本是國聯新人王熱門

關鍵字：

士林地檢署蘭雅派出所平衡車竊盜棒球毀損

讀者迴響

熱門新聞

綜藝天王涉性侵閃電宣布停工！松本人志出事了

鳳梨突開炮影射「愛滋夫妻檔」　罔腰崩潰：我心力交瘁

27萬粉網紅打架慘死！團隊沉默一周證實

「台灣小休旅」出清僅賣39.8萬

YouTuber蒼藍鴿結婚了！「高顏值辣妻正面」曝光

今全台有雨！　明挑戰「寒流」最冷時間曝

好心勸友竟被割喉！南投男慘死派出所前

「不會想去第二次」的台灣景點？網秒投1處

雞排第3名！10大食物「正殺害腎臟」　醫：你都有在吃

立委洪申翰「買春片」外流澄清　刑事局：調查中

日本妹畢業變「大減肥」　對比圖8.3萬人朝聖

過年後「安靜離職」　5星座上榜

許多年輕人挺柯　醫：這種人無法領導國家

國三生割頸「乾妹」頻放話　新北院改收容理由曝

金球獎主持人開錯玩笑！泰勒絲「表情超冷」提早退場

更多

最夯影音

更多
高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉

高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉
媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面