國中生持刀恐嚇媽媽僅列「家暴案」　少輔會挨批功能不彰成制度漏洞

▲國教行動聯盟籲檢討現行少年犯罪輔導機制與法制漏洞。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

新北國三生命喪校園，引發少年犯罪議題討論。國教行動聯盟今（9日）召開記者會檢討現行少年犯罪輔導機制與法制漏洞。台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧指出，有國三生持刀恐嚇媽媽，卻被認定是家暴案，批評少輔會功能不彰。另有學者呼籲，《少年事件處理法》應朝「少年犯罪嚴懲化」修法。

國教盟理事長王瀚陽表示，國三生割頸案事件延燒至今，教育單位都啟動相關會議，但與少年保護息息相關的司法院卻不動聲色，對外總是以不公開為由，不能討論也不對外說明，對現行法制檢討與預防，付之闕如。尤其現行少事法以行政輔導先行，司法未能及時介入便產生漏洞，呼籲提高少輔會功能。

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張淑慧指出，根據統計，少年犯進入矯正學校的再犯率居高不下，以誠正中學為例，安置1年的再犯率55.35％、安置2年66.39％、安置3年更高達8成；出校第1年約有5成的學生會再犯刑案，近2成會再次被收押，隨著出校時間愈長，再犯刑事案件率達8成。但根據國際經驗，若能及早啟動社區、少年輔導機制，再犯率可降低至4成。

張淑慧進一步指出，各縣市均設有少年輔導委員會，但有高達3分之1不開案，平均每人的在案數只有1.2人，甚至先前有國中生因不滿媽媽提醒期末考將至，竟持水果刀威脅媽媽「不要逼他唸書」，媽媽救助少輔會，竟被列為家暴案處理，「今天拿水果刀恐嚇媽媽，明天會不會把水果刀帶去學校」，呼籲少輔會擴大輔導類型與範圍，千萬別讓今天的少年犯，成為明日的成人犯。

中央警察大學行政警察學系教授兼系主任許福生表示，近10 年來少年犯罪人口率呈上升趨勢且犯罪態樣有組織化、多樣化趨勢，少年犯罪人口從2014年每10萬人有637.87人，上升至2021年774.88人，而犯罪樣態原以個案、臨時起意為主，現在變成有組織化、預謀犯罪趨勢。

許福生建議，重新檢討少事法以抑制校園暴行，建議參考日本近20多年來的修法趨勢，對少年犯罪嚴懲化及考量被害人觀點而修正；此外，針對7歲以上未滿12歲有觸犯殺人等重罪者，應重新審視兒童犯罪除罪化的規定。