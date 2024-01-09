違規被當案例宣導！十軍團保養兵惱羞嗆長官：汰除我啊　下場超慘

▲十軍團黃姓保養兵因不滿長官，竟當眾嗆聲，「汰除我啊！」遭法官判刑。（示意圖／記者林名揚翻攝）

記者陳韻如／台中報導

陸軍第十軍團第五八六旅黃姓保養兵因不滿陳姓副排長將他違規騎車一事做為案例宣導，竟當場對著陳男嗆聲，「汰除我啊！」、「不要被我遇到，我一定打你」。案經台中憲兵隊移送台中地檢署偵查後聲請以簡易判決處刑，黃男被依陸海空軍刑法第49條第1項之對於長官施恐嚇罪，判處7個月徒刑，緩刑2年，並須提供180小時義務勞務，並命他須賠償陳男5千元。

判決指出，黃男2022年11月21日在營區保養廠內，因不滿陳男將他違規騎車一事做為案例宣導，當場暴怒對著陳男咆嘯，「直接汰除我啊！」後續更朝著陳男逼近，還作勢毆打，「不要在外面被我遇到，我一定敲你」，後來因被同袍拉開，才未釀成進一步衝突。而黃男也在案發後2周退伍。

法官審理時，黃男對於犯行坦承不諱，法官審酌，黃男因細故對長官恐嚇，危害軍紀，並損及部隊團結，也減損了長官的領導威信，但考量他才21歲，年輕識淺且思慮欠周，且犯罪手段尚非劇烈，情節也非重大，最終依陸海空軍刑法第49條第1項之對於長官施恐嚇罪，判他7個月徒刑，緩刑2年，並應提供180小時義務勞務，並命他須賠償陳男5千元。全案可上訴。