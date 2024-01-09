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定居台灣「物價比想像高很多」　日本妹點名3物：貴了1倍

▲▼台北市信義計畫區,信義區,南山廣場,房地產,商業區,店面租金,金融大樓,商辦,南山人壽,微風南山,信義威秀影城,逛街人潮,經濟,房市,商圈,行人,觀光景點,房價,天龍國,台北101。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

日本人妻Kiwa來台定居6年，最近她和好友Miki大聊在台灣的生活，其中兩人對交通的便利性讚譽有加，不過也坦言，本地物價比想像的高很多，尤其是乳製品、雞蛋及加工肉品等。

Kiwa日前在YouTube頻道「日本小姐姐在台灣Kiwalog」PO出影片，與定居台灣1年的朋友Miki，分享對台灣生活的看法。Miki直言，交通比預期的便利許多，像是計程車、捷運、高鐵便宜又方便，移動距離也很近，感覺到哪都不用耗費太多時間，「而且捷運間隔的時間也很短，都不需要特別看時刻表，直接去就好。」

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▲▼台北捷運。（示意圖／ETtoday資料照）

▲她們大讚，捷運環境整潔、班次多。（圖／ETtoday資料照）

對此，Kiwa也表示認同，「跟台灣人比起來，一般日本人搭計程車的頻率非常低，同時電車費用也不便宜，加上去哪都有一段距離，大概至少抓1個多小時，所以很多日本上班族都會提早出門，通勤時間1小時到1個半小時都很正常，我之前還有同事要花兩個多小時。不過，如果在台灣聽到通勤時間要1個多小時，很多人都會說，你住太遠了吧！換工作吧！搬家吧！」

不僅如此，Kiwa更大讚，捷運月台上不會有喝醉的人，而且環境都很乾淨；且相較日本電車布料材質的座椅，台灣的塑膠材質更容易清潔，「雖然日本的坐起來很舒服，但我覺得每張椅子都有噁心的故事。」

▲她們定居台灣後發現，物價沒有想像中便宜。（圖／翻攝自YouTube／日本小姐姐在台灣Kiwalog）

▲她們定居台灣後發現，物價沒有想像中便宜。（圖／翻攝自YouTube／日本小姐姐在台灣Kiwalog）

不過，Miki坦言，除了交通費用以外，台灣物價比想像中高很多，去超市購物時特別有感，尤其是乳製品、雞蛋、加工肉品等，「所以我在台灣很少吃在日本習慣吃的早餐，像歐式早餐、日式納豆飯等，因為這些材料都不便宜。」

好友這番話立刻引起Kiwa的共鳴，直呼「這些在日本都不用看價格，直接就可以買的東西，在台灣卻貴上1倍。」

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