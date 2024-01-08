阿里山公路「開車滑30m山坡」　駕駛死亡留6歲受傷兒

▲阿里山公路轎車滑落車道，車內6歲童受傷，駕駛直接噴飛車外。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

嘉義縣番路鄉嘉132線2公里處，8日上午9時許發生一起死亡交通事故。46歲陳姓男子8日開車載6歲兒子，行駛於阿里山公路時不明原因衝下山坡，其中陳男一度失蹤，在車內的6歲兒則臉部挫傷。搜救隊出動空拍機，在事故地點附近30、40公尺深的邊坡尋獲陳男，但陳已無生命跡象。

嘉義縣消防局8日上午9時03分接獲民眾通報後，隨即派員前往現場處理，到場後卻不見自小客車駕駛，僅發現一名6歲男童受有臉部擦挫傷、腹部疼痛等傷勢，隨即將男童送醫救治，並出動空拍機尋找駕駛下落。

▲▼陳姓男駕駛被尋獲時，已無生命跡象。（圖／記者翁伊森翻攝）



據悉，陳姓男子開著自小客車搭載6歲兒子，沿番路鄉嘉132線西往東上山方向行駛，行經事故路段時，疑似駕車不慎，車輛一路滑落約30公尺深的山坡至近嘉132線路旁，現場只發現陳男6歲兒子受傷，但陳男卻離奇失蹤。

警消出動搜救隊，並以空拍機搜索附近區域，於8日下午2時許，於一處約30、40公尺的深邊坡尋獲陳男，但陳當時已無呼吸心跳，經過吊掛救援後，陳男家屬拒絕送醫，後續交由家屬及警方處理。