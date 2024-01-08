國三生割頸案「乾妹」責付狂嗆聲　新北院壓力爆棚改收容理由曝

▲新北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

新北地院處理新北國三男學生在校遭同學持刀割頸命案，先前裁定引發衝突的「乾妹」責付家長，但少女屢上網po文嗆聲反擊外界批評，新北院點名社群平台下架提及行兇少年個資的貼文，卻駁回警方強制「乾妹」到案說明或搜索保全證據的聲請，引爆網友怒火，法官今（8日）傳喚少女出庭，訊後改裁定收容。

新北院今傍晚提供的裁定理由指出，本案少女在調查期間涉及偏差行為，且有串證之虞，行為嫌疑重大，家庭管教功能不彰，責付顯不適當，應予收容。

至於外傳本案更換法官處理，新北院解釋，案發當晚，行兇少年護送少年法庭，由少年法庭所在的板橋簡易庭值班法官裁定收容、少女責付，分案後由少年法庭法官處理，今也由承辦法官訊問後裁定，並無臨時更換法官的情形。

▲新北1位15歲國三男學生在校慘遭同學持刀割頸身亡，民眾到校門送花弔唁。（圖／記者陸運陞攝）

這起不幸悲劇發生於去年（2023年）12月25日中午12點多，新北市某高中附設國中部1位15歲國三男學生，請1名到班上找朋友串門子的別班女同學離開教室，以免打擾其他同學午休，女學生覺得受委屈，找15歲「乾哥」訴苦，乾哥為乾妹出氣，涉持預藏彈簧刀朝男學生割頸狂刺10刀，男學生大失血倒地，送醫搶救34小時，隔天（26日）晚間仍回天乏術。

此事危及校園安全，引發社會關注，但「乾妹」被法官裁定責付家長管教期間，卻頻頻脫序po文自認沒犯錯，高調嗆聲「我未成年法律會保護我」等語，引起更多反感。

警方更發現，惹事「乾妹」涉私下聯繫案發時目擊過程的同學，要求配合應答，被人將對話內容截圖舉發，已有勾串之虞，警方立刻依《少年事件處理法》聲請法官核發「同行書」、強制「乾妹」到案說明，但被法官駁回，警方再依同法聲請核發搜索票、欲保全「乾妹」所用新手機裡的證據，法官還是不准。

▲超過50名民眾參與「孩想陪你長大」活動，為往生的國三生默哀，呼籲政府修訂《少年事件處理法》。（圖／記者許敏溶攝）

新北院在本案發生之初連發2次新聞稿，先呼籲「尚請各界就案情及審理結果勿多加臆測，並給予法官純淨之辦案空間」，接著又點名Dcard、PTT等社群媒體平台應「即刻下架」揭露行兇少年個資的po文，並喊話網友勿肉搜轉傳「以免觸法」，還「籲請資通主管機關正視此一問題，以符法治」。

但對於不准許警方辦案聲請的原因，新北院僅回應「不予評論」，頓時引爆網友怒火痛批「擺爛無作為」，司法院也聲明沒要求新北院發布點名社群平台即刻下架po文的新聞稿。

面對外界質疑是否過度保護涉案的「乾哥」與「乾妹」，新北院態度轉變，上周四（4日）挨批當天下午，先由警方低調約談「乾妹」做筆錄，接著隔天（5日）同意警方查扣「乾妹」使用的新手機做數位鑑識，取得通訊對話證據後，今上午傳訊「乾妹」到案說明，中午改裁定收容。