　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國三生割頸案「乾妹」責付狂嗆聲　新北院壓力爆棚改收容理由曝

▲▼新北地院外觀。新北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲新北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

新北地院處理新北國三男學生在校遭同學持刀割頸命案，先前裁定引發衝突的「乾妹」責付家長，但少女屢上網po文嗆聲反擊外界批評，新北院點名社群平台下架提及行兇少年個資的貼文，卻駁回警方強制「乾妹」到案說明或搜索保全證據的聲請，引爆網友怒火，法官今（8日）傳喚少女出庭，訊後改裁定收容。

新北院今傍晚提供的裁定理由指出，本案少女在調查期間涉及偏差行為，且有串證之虞，行為嫌疑重大，家庭管教功能不彰，責付顯不適當，應予收容。

至於外傳本案更換法官處理，新北院解釋，案發當晚，行兇少年護送少年法庭，由少年法庭所在的板橋簡易庭值班法官裁定收容、少女責付，分案後由少年法庭法官處理，今也由承辦法官訊問後裁定，並無臨時更換法官的情形。

▲▼國三生 送花 。（圖／記者陸運陞攝）

▲新北1位15歲國三男學生在校慘遭同學持刀割頸身亡，民眾到校門送花弔唁。（圖／記者陸運陞攝）

這起不幸悲劇發生於去年（2023年）12月25日中午12點多，新北市某高中附設國中部1位15歲國三男學生，請1名到班上找朋友串門子的別班女同學離開教室，以免打擾其他同學午休，女學生覺得受委屈，找15歲「乾哥」訴苦，乾哥為乾妹出氣，涉持預藏彈簧刀朝男學生割頸狂刺10刀，男學生大失血倒地，送醫搶救34小時，隔天（26日）晚間仍回天乏術。

此事危及校園安全，引發社會關注，但「乾妹」被法官裁定責付家長管教期間，卻頻頻脫序po文自認沒犯錯，高調嗆聲「我未成年法律會保護我」等語，引起更多反感。

警方更發現，惹事「乾妹」涉私下聯繫案發時目擊過程的同學，要求配合應答，被人將對話內容截圖舉發，已有勾串之虞，警方立刻依《少年事件處理法》聲請法官核發「同行書」、強制「乾妹」到案說明，但被法官駁回，警方再依同法聲請核發搜索票、欲保全「乾妹」所用新手機裡的證據，法官還是不准。

▲▼超過50名民眾參與「孩想陪你長大」活動，為往生的國三生默哀，呼籲政府修訂少年事件處理法。（圖／記者許敏溶攝）

▲超過50名民眾參與「孩想陪你長大」活動，為往生的國三生默哀，呼籲政府修訂《少年事件處理法》。（圖／記者許敏溶攝）

新北院在本案發生之初連發2次新聞稿，先呼籲「尚請各界就案情及審理結果勿多加臆測，並給予法官純淨之辦案空間」，接著又點名Dcard、PTT等社群媒體平台應「即刻下架」揭露行兇少年個資的po文，並喊話網友勿肉搜轉傳「以免觸法」，還「籲請資通主管機關正視此一問題，以符法治」。

但對於不准許警方辦案聲請的原因，新北院僅回應「不予評論」，頓時引爆網友怒火痛批「擺爛無作為」，司法院也聲明沒要求新北院發布點名社群平台即刻下架po文的新聞稿。

面對外界質疑是否過度保護涉案的「乾哥」與「乾妹」，新北院態度轉變，上周四（4日）挨批當天下午，先由警方低調約談「乾妹」做筆錄，接著隔天（5日）同意警方查扣「乾妹」使用的新手機做數位鑑識，取得通訊對話證據後，今上午傳訊「乾妹」到案說明，中午改裁定收容。

ET快訊
雞排第3名！10大食物「正殺害腎臟」　醫：相信你都有在吃
日本強震「土地液化」畫面曝　茶色髒水狂湧淹沒道路
國三生割頸案「乾妹」責付狂嗆聲　新北地院改收容理由曝
才在越南爆衝突！薔薔再揭妹妹被下藥　女友認了
快訊／新北教會旁驚傳槍響　狂男喬債對空開槍被捕
快訊／勸架反遭割喉慘死！父子爭吵他當公親竟沒命　兇嫌自戕亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

阿里山公路「開車滑30m山坡」　駕駛死亡留6歲受傷兒

區塊鏈平台「以幣預測」賭總統大選結果　士檢發動搜索抓4賭客

國三生割頸案「乾妹」責付狂嗆聲　新北院壓力爆棚改收容理由曝

快訊／新北教會旁驚傳槍響！狂男喬債談不攏　當街對空開槍被捕

快訊／勸架反遭割喉慘死！父子爭吵他當公親竟沒命　兇嫌自戕亡

轎車蘇花公路右側超車！前方「車道縮減」　直撞護欄再衝山壁

高雄立委候選人掃街...支持者狂放鞭炮　無辜車輛燒起來

快訊／涉串供被傳喚！國三割頸案「乾妹」法院裁定收容

開心出遊竟成死亡之旅！轎車國道被撞爛　21歲男坐後座當場被夾斃

快訊／南投2死兇殺案！2男遭割頸亡　1人倒臥派出所門口

行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

烏龜太冷躲屋內兩天不出來　聽爸喊摸摸秒出屋：來啦～

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

《換乘戀愛3》女團成員公開「13年地下情」　前任為她放棄當偶像..惹哭全場

陳冠叡暖密ZB1「你們太帥」　和章昊常見面：很舒服的朋友

李千娜揪老公拍戲「挺孕肚淚崩」　黃尚禾「暴怒狠砸玻璃杯」

母餵奶兒突嘴唇發紫！　衝派出所求助警CPR救回

阿里山公路「開車滑30m山坡」　駕駛死亡留6歲受傷兒

區塊鏈平台「以幣預測」賭總統大選結果　士檢發動搜索抓4賭客

國三生割頸案「乾妹」責付狂嗆聲　新北院壓力爆棚改收容理由曝

快訊／新北教會旁驚傳槍響！狂男喬債談不攏　當街對空開槍被捕

快訊／勸架反遭割喉慘死！父子爭吵他當公親竟沒命　兇嫌自戕亡

轎車蘇花公路右側超車！前方「車道縮減」　直撞護欄再衝山壁

高雄立委候選人掃街...支持者狂放鞭炮　無辜車輛燒起來

快訊／涉串供被傳喚！國三割頸案「乾妹」法院裁定收容

開心出遊竟成死亡之旅！轎車國道被撞爛　21歲男坐後座當場被夾斃

快訊／南投2死兇殺案！2男遭割頸亡　1人倒臥派出所門口

快訊／500輛遊覽車集結！侯康台中首度合體大造勢　破6萬人湧入

百靈果凱莉懷孕「小吃店拒絕點餐」！無奈曝過程：被囉嗦得夠多了

女房東列9大租房規定驚見「謝絕房客」　網友嘲諷：租給鬼？

阿里山公路「開車滑30m山坡」　駕駛死亡留6歲受傷兒

巴黎奧運射擊亞洲資格賽　吳佳穎未晉級余艾玟第5作收

海運市場天災人禍　中菲行備妥不同替代方案供客戶選擇

賴清德明衝「民主聖地」嘉義市車掃　選前之夜神秘嘉賓助拳王美惠

區塊鏈平台「以幣預測」賭總統大選結果　士檢發動搜索抓4賭客

國三生割頸案「乾妹」責付狂嗆聲　新北院壓力爆棚改收容理由曝

籃網連拓荒者都打不贏快掉出附加賽　主帥：真的很失望

社會熱門新聞

兒目睹媽與「弟弟」全裸滾床！衛生紙團成鐵證

即／國3交流道「1大4小車」連環撞！

大媽無視警語爬上「椅子樂譜」　駁二景點木頭斷了

即／南投2死兇殺案！2男遭割頸亡

國3車禍！肇事駕駛抖喊：剎不住　21歲男慘遭夾斃

即／涉串供被傳喚！國三割頸案「乾妹」裁定收容

鄉民憶2起「恐怖掀床命案」：女遭腰斬慘死

載兒滑下山坡「父離奇失蹤」！　找到人已死亡

新北國三生跨年失聯9天　學長家找到他

即／高雄死亡車禍！女騎士撞上右轉大貨車亡

即／國3嚴重車禍釀8傷！21歲男脫困命危

出遊竟成死亡之旅！轎車國道被撞爛　21歲男被夾斃

竊走金庫200萬！22歲保全秒買中古BMW逃亡

檢舉狂魔怕身分曝光！竟冒名狂舉發142次　下場慘爆

更多熱門

相關新聞

辦割喉案挨轟「擺爛」　新北院：不予評論

辦割喉案挨轟「擺爛」　新北院：不予評論

新北地院處理新北市國三男學生慘遭同學持刀割頸命案，先前罕見公開喊話網友別肉搜行兇少年個資、還點名社群媒體平台「即刻下架」相關po文，積極作法引發熱議，今（4日）有媒體披露警方認為同案被責付的少女涉及勾串證人，2度聲請強制少女到案說明或搜索保全證據，都被法官駁回，有擺爛無作為之嫌。新北院回應礙難說明案件調查進度，對於媒體的報導「不予評論」。

姑息是詐騙共犯　2023詐騙創新高！

姑息是詐騙共犯　2023詐騙創新高！

國中生割喉案「乾妹」在外串證　少年法庭挨轟

國中生割喉案「乾妹」在外串證　少年法庭挨轟

國三生割頸防「乾哥」家長脫產　犯保協會願助家屬

國三生割頸防「乾哥」家長脫產　犯保協會願助家屬

國三乾兄妹惡行早就被寫進書中！

國三乾兄妹惡行早就被寫進書中！

關鍵字：

國三生割頸少年法庭裁定收容責付社群平台即刻下架

讀者迴響

熱門新聞

「台灣小休旅」出清僅賣39.8萬

越南妹幫你洗「殘廢澡」只穿內褲就上

恐跌破8℃　直逼「寒流」時間曝

5星座「單身越久越難追」！天蠍性跟愛可以分離

55歲袁惟仁成植物人2年「意識不清」現況曝光！

《夜夜秀》最慘候選人！萬人看呆「敗票影片」

27萬粉網紅打架慘死！團隊沉默一周證實

一票客人「穿越工地」排隊買手搖飲　網喊：真的夯爆

兒目睹媽與「弟弟」全裸滾床！衛生紙團成鐵證

即／國3交流道「1大4小車」連環撞！

林靖恩詭笑鬧飯店　10年前曾揭愛上李坤城原因

射完有抱抱？最美博士曝「後戲1重點」女友更愛你

大媽無視警語爬上「椅子樂譜」　駁二景點木頭斷了

侯康1政見　醫：LINE群一面倒要投藍

救護車鳴笛「轎車不讓路」　患者過世

更多

最夯影音

更多
行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道

行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道
菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

烏龜太冷躲屋內兩天不出來　聽爸喊摸摸秒出屋：來啦～

烏龜太冷躲屋內兩天不出來　聽爸喊摸摸秒出屋：來啦～

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面