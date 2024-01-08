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社會 社會焦點 保障人權

遭報復漏水鑽破天花板！鄰居控家裡現「瀑布」　男判囚5月再賠錢

▲▼ 漏水示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男子不滿鄰居害他家漏水多年，持電鑽鑽破水管報復。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃資真／高雄報導

高雄一名謝姓男子不滿樓上張姓鄰居長期漏水，13年前曾提告求償7萬元修繕費，遭判決敗訴，2021年謝男為了讓對方嚐到漏水的痛苦，用電鑽鑽破水管及天花板，使張男家中也開始漏水，結果遭判刑5月，張再提告求償修繕費、家具受潮與精神撫慰金等，高雄地院判賠8萬5574元為適當。

謝男為4樓住戶、張男為5樓住戶，雙方過去早因漏水一事有過多次爭吵，2011年謝男就修繕漏水部分向張男求償7萬餘元，被法院判決駁回，但謝男已無法再忍耐，為了讓對方也嚐嚐漏水的痛苦滋味，在2021年10月23日下午4時許，持電鑽貫穿埋設自家的給水管，及張男客廳的天花板，產生直徑約0.9公分的破孔，導致謝男只要一開水龍頭，水流就會從破孔流入張家中。

張發現後氣炸報警提告，謝遭檢方依毀壞建築物致令不堪用罪起訴，惟法官考量上開行為雖使張得在漏水處下方用水桶接水，增添生活不便，且使周遭較為潮濕，尚不致使建物效用消失，改依毀損他人物品罪判刑5月，得易科罰金。

張男另提民事訴訟，表示現在只要謝家一開水，自家就會流出「瀑布」，針對天花板修繕費、電視櫃與木椅受潮，以及精神慰撫金求償25萬3000元；謝則主張，案發後已請里長協助修復，縱使出現漏水，考量公寓頂樓未加蓋遮雨棚，每逢下雨即會滲水所致，他並不負賠償責任。

里長出庭證稱，當時因雙方對修繕具體內容未達成共識，因此僅先暫時修繕破洞的給水管，並以外牽明管方式，使謝家有水可用，代表破洞根本沒修好。

法官根據張提出的家具受潮照，及漏水狀況，足認謝造成的破孔使張家嚴重漏水，造成生活長期不便，侵害生活品質、居住安寧等人格法益，判賠8萬5574元為適當。可上訴。

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