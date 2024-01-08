　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

指甲凹陷、有黑線要注意！醫點名「指節像棒槌」：恐是肺癌

外科醫師陳榮堅整理出3種指甲的變化與其所應對的疾病。（示意圖／Unsplash）

▲指甲除了保護末節指腹避免受損傷，還可以看出有沒有生病。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

外科醫生陳榮堅近日在粉專中指出，指甲在日常生活中的變化能看出健康狀態，他列舉三種指甲變化，分別為杵狀指、湯匙甲和指甲有黑線。其中他提到指甲有黑線可能與黑色素瘤有關，並強調當黑色呈現不均勻時應多加留意，這種變化可能「惡性」黑色素瘤所導致。

陳榮堅在臉書整理以下3種指甲變化所應對的疾病，提供給民眾參考，不過他表示，當身體出現任何異常，還是要找專業的醫生檢查會比較好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一、杵狀指：

可能出現在患有肺癌或心肺功能較差的人身上，因為特殊的血管內皮因子增加，而導致指頭後端會像棒槌一樣腫大。

二、湯匙甲：

陳榮堅指出如果指甲中間有凹陷，代表可能有缺鐵性貧血。甲床要有血液供應才會長得比較好，而缺鐵性貧血的人，末梢血液供應較差，導致指甲有點下凹、沒光澤，形成類似湯匙的形狀。

三、指甲有黑線：

指甲有黑線與黑色素瘤有關。甲床也是皮膚的一部分，有時候身體會長痣，是剛好長在甲床的部分，指甲再往前長的時候，痣就會跟著往前。若是惡性的黑色素瘤，黑線會很不均勻，指甲也可能會容易滲血，這就要多留意。

陳榮堅強調，以上幾種指甲的變化對應疾病供民眾參考，但不是絕對，如果身體有出現任何異常，還是建議找專業醫師檢查比較好。

延伸閱讀
年終縮水過年只包1萬2！被父母轟「當我乞丐嗎」　他隔年這樣做…全場笑翻
兒帶陌生妹回家爽…媽撞見驚「不是同個人」秒傳訊　與尪載「未來媳婦」去談判
女公務員「長相無害」偷吃人夫同事…大家全都知　她一看正宮超錯愕：美翻了

ET快訊
日本強震「土地液化」畫面曝　茶色髒水狂湧淹沒道路
國三生割頸案「乾妹」責付狂嗆聲　新北地院改收容理由曝
才在越南爆衝突！薔薔再揭妹妹被下藥　女友認了
快訊／新北教會旁驚傳槍響　狂男喬債對空開槍被捕
快訊／勸架反遭割喉慘死！父子爭吵他當公親竟沒命　兇嫌自戕亡
關西機場恐淹沒！近30年降逾3.7公尺　專家曝預測

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

指甲凹陷、有黑線要注意！醫點名「指節像棒槌」：恐是肺癌

「3類人」不宜再吃補！醫師曝「補不得」體質：恐引起腦中風

準備好了！「4生肖」2024事業運大爆發　屬牛有升遷加薪機會

白蝦貴5%！過年快到「水產品喊漲」　龍虎斑上漲1成

2024年「四生肖」好運逆襲！　屬鼠財運最旺　事業大爆發

男友超愛「埋胸討抱抱」卻沒想壞壞　一票人曝真實想法！

今突宣布沒年終！老闆喊「明年加倍奉還」　全體員工崩潰了

全台迎雨後急凍！明天「濕一片」冷氣團又來　最冷10度時間點曝

老人味竟是「營養不足」！專家曝：多吃「這類」食物可除臭

恆春超狂落山風！夜市「一桌一巨石鎮壓」　遊客笑：怕客人翻桌？

行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

烏龜太冷躲屋內兩天不出來　聽爸喊摸摸秒出屋：來啦～

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

《換乘戀愛3》女團成員公開「13年地下情」　前任為她放棄當偶像..惹哭全場

陳冠叡暖密ZB1「你們太帥」　和章昊常見面：很舒服的朋友

李千娜揪老公拍戲「挺孕肚淚崩」　黃尚禾「暴怒狠砸玻璃杯」

母餵奶兒突嘴唇發紫！　衝派出所求助警CPR救回

指甲凹陷、有黑線要注意！醫點名「指節像棒槌」：恐是肺癌

「3類人」不宜再吃補！醫師曝「補不得」體質：恐引起腦中風

準備好了！「4生肖」2024事業運大爆發　屬牛有升遷加薪機會

白蝦貴5%！過年快到「水產品喊漲」　龍虎斑上漲1成

2024年「四生肖」好運逆襲！　屬鼠財運最旺　事業大爆發

男友超愛「埋胸討抱抱」卻沒想壞壞　一票人曝真實想法！

今突宣布沒年終！老闆喊「明年加倍奉還」　全體員工崩潰了

全台迎雨後急凍！明天「濕一片」冷氣團又來　最冷10度時間點曝

老人味竟是「營養不足」！專家曝：多吃「這類」食物可除臭

恆春超狂落山風！夜市「一桌一巨石鎮壓」　遊客笑：怕客人翻桌？

女房東列9大租房規定驚見「謝絕房客」　網友嘲諷：租給鬼？

阿里山公路「開車滑30m山坡」　駕駛死亡留6歲受傷兒

巴黎奧運射擊亞洲資格賽　吳佳穎未晉級余艾玟第5作收

海運市場天災人禍　中菲行備妥不同替代方案供客戶選擇

賴清德明衝「民主聖地」嘉義市車掃　選前之夜神秘嘉賓助拳王美惠

區塊鏈平台「以幣預測」賭總統大選結果　士檢發動搜索抓4賭客

國三生割頸案「乾妹」責付狂嗆聲　新北院壓力爆棚改收容理由曝

籃網連拓荒者都打不贏快掉出附加賽　主帥：真的很失望

日本地震畫面曝！「土地液化」地面裂開　茶色髒水狂湧淹沒道路

韓國瑜遭猛攻　柯志恩「暴露恐懼」：不是去中聯辦坐一下就可賣台

生活熱門新聞

越南妹幫你洗「殘廢澡」只穿內褲就上

恐跌破8℃　直逼「寒流」時間曝

5星座「單身越久越難追」！天蠍性跟愛可以分離

《夜夜秀》最慘候選人！萬人看呆「敗票影片」

一票客人「穿越工地」排隊買手搖飲　網喊：真的夯爆

林靖恩詭笑鬧飯店　10年前曾揭愛上李坤城原因

吃喜酒發現「女友是阿姨」！他崩潰　

富商飯局大亂鬥！　帝寶名媛李珍妮嗆前主播「做雞的」

「43年名店」宣布熄燈　饕客錯愕

今晨8.7℃！明「全台有雨」　下波挑戰強烈冷氣團

王欣儀「罹癌第二期」　術後現況曝光：有轉移

彌月禮「1驚喜」難處理　全場認同

內用無限吃！客加麵就打包　牛排館道歉文萬人力挺

「上班1壞習慣」增罹癌風險！醫揭多運動也沒用

更多熱門

相關新聞

「3類人」不宜再吃補！醫師：恐引起腦中風

「3類人」不宜再吃補！醫師：恐引起腦中風

「大寒」將至，是冬天最後一個節氣，也是一年當中最冷的時期，不少人會吃薑母鴨、當歸鴨、麻油雞、羊肉爐進補，不過，可不是人人都適合。中醫師公會全聯會秘書長陳博淵就提醒，最近天氣寒冷，許多患者常因冷熱變化，進補的同時又吸到冷空氣，讓喉嚨被鎖住，一直咳不停。尤其是燥熱體質者，千萬不能吃太多補品，嚴重的話可能會引起出血性腦中風！

傳OpenAI開價百萬美與業者洽談

傳OpenAI開價百萬美與業者洽談

腹瀉衝賣場廁所！他「一瀉千里」害男客邀女失敗

腹瀉衝賣場廁所！他「一瀉千里」害男客邀女失敗

吃起司補鈣？鈉含量恐爆表

吃起司補鈣？鈉含量恐爆表

專家：以色列殲滅哈瑪斯還很遠

專家：以色列殲滅哈瑪斯還很遠

關鍵字：

陳榮堅指甲周刊王

讀者迴響

熱門新聞

「台灣小休旅」出清僅賣39.8萬

越南妹幫你洗「殘廢澡」只穿內褲就上

恐跌破8℃　直逼「寒流」時間曝

5星座「單身越久越難追」！天蠍性跟愛可以分離

55歲袁惟仁成植物人2年「意識不清」現況曝光！

《夜夜秀》最慘候選人！萬人看呆「敗票影片」

27萬粉網紅打架慘死！團隊沉默一周證實

一票客人「穿越工地」排隊買手搖飲　網喊：真的夯爆

兒目睹媽與「弟弟」全裸滾床！衛生紙團成鐵證

即／國3交流道「1大4小車」連環撞！

林靖恩詭笑鬧飯店　10年前曾揭愛上李坤城原因

射完有抱抱？最美博士曝「後戲1重點」女友更愛你

大媽無視警語爬上「椅子樂譜」　駁二景點木頭斷了

侯康1政見　醫：LINE群一面倒要投藍

救護車鳴笛「轎車不讓路」　患者過世

更多

最夯影音

更多
行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道

行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道
菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

烏龜太冷躲屋內兩天不出來　聽爸喊摸摸秒出屋：來啦～

烏龜太冷躲屋內兩天不出來　聽爸喊摸摸秒出屋：來啦～

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面