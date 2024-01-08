指甲凹陷、有黑線要注意！醫點名「指節像棒槌」：恐是肺癌

▲指甲除了保護末節指腹避免受損傷，還可以看出有沒有生病。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

外科醫生陳榮堅近日在粉專中指出，指甲在日常生活中的變化能看出健康狀態，他列舉三種指甲變化，分別為杵狀指、湯匙甲和指甲有黑線。其中他提到指甲有黑線可能與黑色素瘤有關，並強調當黑色呈現不均勻時應多加留意，這種變化可能「惡性」黑色素瘤所導致。

陳榮堅在臉書整理以下3種指甲變化所應對的疾病，提供給民眾參考，不過他表示，當身體出現任何異常，還是要找專業的醫生檢查會比較好。

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一、杵狀指：

可能出現在患有肺癌或心肺功能較差的人身上，因為特殊的血管內皮因子增加，而導致指頭後端會像棒槌一樣腫大。

二、湯匙甲：

陳榮堅指出如果指甲中間有凹陷，代表可能有缺鐵性貧血。甲床要有血液供應才會長得比較好，而缺鐵性貧血的人，末梢血液供應較差，導致指甲有點下凹、沒光澤，形成類似湯匙的形狀。

三、指甲有黑線：

指甲有黑線與黑色素瘤有關。甲床也是皮膚的一部分，有時候身體會長痣，是剛好長在甲床的部分，指甲再往前長的時候，痣就會跟著往前。若是惡性的黑色素瘤，黑線會很不均勻，指甲也可能會容易滲血，這就要多留意。

陳榮堅強調，以上幾種指甲的變化對應疾病供民眾參考，但不是絕對，如果身體有出現任何異常，還是建議找專業醫師檢查比較好。

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