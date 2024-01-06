人妻被情勒「先陪婆婆回娘家過年」　老公不挺：很多人都這樣

▲一名人妻抱怨，婆婆竟要她陪她回娘家，拒絕居然說不尊重。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

農曆新年快到了，不少人已在張羅年夜飯要吃什麼，以及確認家庭成員參與人數。一名人妻抱怨，婆婆竟要她陪她回娘家，拒絕居然說不尊重，而先生的反應更讓她傻眼，「感覺會被說話，但真的好爽。」

人妻在Dcard表示，婆婆帶著哭腔、用情緒勒索的方式，要先生跟她轉達今年過年要他們小倆口帶孫子一起陪她回去娘家，原因是過年婆婆娘家人多，這樣有很多人可以看到小孩。

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人妻直言，「當下的我非常錯愕，反問先生『小孩滿月的時候來看寶寶的那些人，過年會出現嗎』？老公點點頭

我立馬拒絕說不要，表示那天我的日子為什麼我要陪婆婆回她娘家？，畢竟先生的那些表哥表姐都不幫忙做事，坐等吃飯的那種。」

怎料到先生居然回，「現在很多人都會先陪婆婆回婆婆娘家，再回自己娘家。」人妻聽完後再度傻眼，不理解是她太久沒更新資訊，還是現在大多趨勢真是如此，「我覺得提出這要求非常不尊重我以及我娘家，於是我要先生如果想當孝子陪媽媽就去，我無所謂，婆婆不開心覺得我不尊重她，老公覺得我不可理喻，感覺會被說話，但真的好爽。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「現在很多人是婆家娘家輪流過節，或是各自回原生家庭過節，讓妳老公選一個」、「確實有婆婆會這樣自私，而不將心比心，但是很少數」、「妳就開心帶著孩子回妳娘家，最好除夕就開始更快樂」。

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