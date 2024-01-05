陳時中開轟！高端合約封存30年「完全錯誤」　嗆造謠者立刻住手

▲陳時中開轟，高端封存30年是造謠，要求造謠者「停止你的行為」。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙蔡州／綜合報導

高端疫苗採購合約「封存」30年爭議，近日再度成為總統候選人辯論焦點。對此，衛生福利部前部長陳時中5日直言，特定人士一直把疫苗議題當作政治提款機，造謠合約要封存30年，向大眾傳遞不實資訊，認為這些散布錯假訊息的人，根本是在傷害台灣，要求造謠者「停止你的行為！」

針對高端疫苗合約爭議，陳時中5日晚間在臉書表示，從當初的防疫時期到現在，特定人士持續把疫苗採購議題，當作政治提款機，只因為採購合約附帶保密條款，無法立刻公開，就大肆造謠合約文件「封存30年」，向大眾傳遞完全錯誤的訊息。

陳時中解釋，事實上，高端COVID-19疫苗保密條款期限為5年，目前政府正在努力協調提前公開，而外國廠牌保密條款普遍在7至10年，且世界各國的COVID-19疫苗採購都是如此。

▲司法機關檢視合約後，相關舉發共63案，均查無不法。（圖／衛生福利部）

陳時中還說，司法機關在檢視過疫苗採購合約後，相關舉發共63案，均查無不法，全數簽結，「我要再次強調，散布這些錯假訊息的人，是在傷害台灣」、「造謠者，請停止你的行為」。

針對「高端COVID-19疫苗採購合約封存30年不公開」爭議，衛福部5日也解釋，政府無法立即公開合約的原因，是因為每款COVID-19疫苗採購合約「均附帶保密條款」，其中高端保密期限為5年，政府已經在努力協調，希望提前公開合約，「所謂合約封存30年是別有用心的抹黑，完全不是事實」。