遭指密會潘孟安喬高端！薛瑞元反嗆王鴻薇：是故意還是搞不清楚？

▲衛福部長薛瑞元，資料照。（圖／記者陳煥丞攝）

記者洪巧藍／台北報導

國民黨立委王鴻薇今（5）日在臉書公布照片，指衛福部長薛瑞元、次長王必勝以及疾管署長莊人祥在「上班時間」秘會民進黨總統候選人賴清德競選總幹事潘孟安等人，質疑是滅證還是喬高端？薛瑞元聽聞反問王鴻薇，「是故意還是搞不清楚？」他當天是赴民進黨團總召柯建銘辦公室討論，因應國民黨提案要召開臨時會的事情。

民進黨總統候選人賴清德日前表態支持公開高端採購合約，王鴻薇在臉書質疑，高端爭議至今，賴清德說要公開合約已經六天了，完全沒消沒息。不但高端嗆賴清德不願合作，陳建仁、衛福部、鄭文燦也都不站在賴清德這邊，顯然高端水真的深，高端的秘密比賴清德的選情還重要。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲國民黨立委候選人王鴻薇曝光衛福部高層於上班時間與賴清德競辦高層會面。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

王鴻薇決定再公開新的事證，1月3日下午3點半到4點半的「上班時間」在青島東路3號，薛瑞元、莊人祥、王必勝，居然跟民進黨總統候選人賴清德競選總幹事潘孟安、民進黨祕書長許立明、賴清德競總發言人陳世凱碰面。

「三名衛福部官員為何於上班時間與民進黨選舉團隊與黨高層碰面，這絕對違反行政中立。」王鴻薇更質疑時間點緊接在藍營爆料高端內部錄音黨、揭露股東多綠營高層等事件之後，是否要滅證嗎？要喬誰出來扛嗎？

薛瑞元聽聞此事無奈表示，這根本「看到黑影就開槍」。薛瑞元反問王鴻薇，她本身是立法委員，「不知道是故意還是不清楚？」青島東路3號就是民進黨團總名柯建銘的辦公室，而且就是因為國民黨團說提出要召開臨時會，柯總召找他們去討論召開臨時會相關議題、準備狀況等。