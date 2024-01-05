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快訊／日航飛機殘骸拆一半「突起火冒黑煙」　消防灌救畫面曝光

記者張方瑀／綜合報導

日本航空客機2日與海保廳定翼機擦撞，造成5人死亡，相關單位完成現場勘驗後，於5日展開機身撤除作業，結果拆除到一半時，日航客機突然冒出黑煙，消防單位立刻前往灌救。

根據《產經新聞》報導，日航與海保機殘骸的清除工作已於今日上午9時（台灣時間上午8時）展開，結果在5日上午11時40分（台灣時間上午10時40分）在切除日航機翼時，現場突然冒出陣陣黑煙，消防單位立刻前往灌救，目前已經撲滅火勢，未造成人員傷亡，推估是剩餘的燃料不小心被點燃。

▲▼工作人員拆除日航飛機與海保機殘骸。（圖／達志影像／美聯社）

▲工作人員拆除日航飛機與海保機殘骸。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，海保機的拆除作業已於5日結束，日航客機預計將在6日繼續拆除完畢。

事故發生的C跑道是羽田機場4條跑道之中最長的，經常用於大型飛機起降。因此，日本國土交通省希望在進行安全檢查與修復後，盡快恢復運作。

受到這起意外影響，日航取消了往返羽田機場的102個國內航班，全日空航空則取消了98個航班，預估一共200個航班被取消，受影響人數超過3萬3500人。

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