100元換個資！飯店老闆收購156份郭台銘連署書　金門3人遭起訴

▲林男等3人以每份100元非法收購總統副總統連署書遭起訴 。（圖／記者林名揚翻攝）



記者林名揚、吳佩蓁／金門報導

金門地檢署日前偵辦郭台銘總統連署書賄選案，陸續查獲林男、林女、周女等3人，涉嫌以每份100元收購選民身分證影本並製成156份連署書，案經偵查終結，林男等3人被依違反選罷法起訴。

林男為金門某飯店負責人，林女及周女則是該飯店員工，去年9月底林男擬收集郭台銘、賴佩霞總統副總統參選連署書200份，他將此事交由林女、周女處理，並交付兩人10萬元，作為收購身分證影本的資金。

林女、周女商量後，決定以每份100元的價格向選民收購身分證影本，兩人陸續收集約156份身分證影本及本人授權後，將該身分證影本製作成156份連署書，再交付給林男，但因部分連署人實際上並未收到100元，故最終林女和周女分別獲利1萬5000元、1萬4000元（不法所得已沒收）。

林男的辯護人雖替他辯稱，林男已坦承犯行，且犯後態度良好，請求為緩起訴處分；但檢察官認為政府已宣導多年「不可以讓金錢介入選舉」，乾淨的選舉為民主制度重要基石，併考量本案之法定刑為「1年以上7年以下有期徒刑，併科新台幣10萬元以上1000萬元以下罰金」，刑度非輕，因此依違法總統副總統選舉罷免法之對連署人交付賄賂罪，對3人提起公訴。