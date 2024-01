台灣捐6千萬日圓賑災　日網感動：台灣不只是朋友「更是家人」

▲外交部4日舉行「支援能登半島震災,為日本加油祈福」記者會,外交部長吳釗燮(右2)、衛福部長薛瑞元(右1)、日本駐台代表片山和之(左2)等人出席。(圖/翻攝X@MOFA_Taiwan)

文/中央社記者戴雅真金澤4日專電

日本能登半島發生強震,台灣今天捐贈6000萬日圓賑濟災民,並開設賑災專戶供國內外民眾捐款。新聞傳到日本,日本網友紛紛留言表示感謝,更有網友感動說,「台灣不只是朋友,更是家人」。

外交部今天上午舉行「支援能登半島震災,為日本加油祈福」記者會,宣布向日本捐贈6000萬日圓(約新台幣1292萬),支援日本救援與災後重建;為了響應台灣人民希望幫助日本地震災民的期盼,行政院責成衛福部開設賑災專戶,提供國內外民眾捐款。

台灣政府率先捐款的善舉立刻登上日本各大新聞版面,吸引網友留言。

有網友說,「真的非常感謝,不論是政府或民間,動作都如此之快」。網友並回憶起311大地震時,台灣的電視台「在週六晚間的黃金時段節目被取消,臨時改成賑災募款節目,還達成驚人的募款數字」。

有網友說,「在災害時第一個伸出援手的人,台灣的各位,真的非常非常感謝」;「台灣不只是朋友,更是家人」。

也有網友表示,「在日本有困難的時候,台灣總是比其他國家更快幫助日本。除了感恩之外,我沒有其他話可說,希望這些善款能送到災區的民眾手裡」。

還有日本網友說,「感謝台灣,雖然(日本政府)拒絕了你們待命的救援隊,但有這份心意就夠了」。

#日本 は私たちにとって家族の一員のようなものです。いまこそ #台湾 が日本を助けるときです。

日本、頑張って!

#Japan is like a family member to us. It’s time for #Taiwan to show support. Japan, ganbatte! JW pic.twitter.com/udJgRRa4tb