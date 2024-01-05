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台灣捐6千萬日圓賑災　日網感動：台灣不只是朋友「更是家人」

▲▼外交部4日舉行「支援能登半島震災，為日本加油祈福」記者會，外交部長吳釗燮（右2）、衛福部長薛瑞元（右1）、日本駐台代表片山和之（左2）等人出席。（圖／翻攝X@MOFA_Taiwan）

▲外交部4日舉行「支援能登半島震災，為日本加油祈福」記者會，外交部長吳釗燮（右2）、衛福部長薛瑞元（右1）、日本駐台代表片山和之（左2）等人出席。（圖／翻攝X@MOFA_Taiwan）

文／中央社記者戴雅真金澤4日專電

日本能登半島發生強震，台灣今天捐贈6000萬日圓賑濟災民，並開設賑災專戶供國內外民眾捐款。新聞傳到日本，日本網友紛紛留言表示感謝，更有網友感動說，「台灣不只是朋友，更是家人」。

外交部今天上午舉行「支援能登半島震災，為日本加油祈福」記者會，宣布向日本捐贈6000萬日圓（約新台幣1292萬），支援日本救援與災後重建；為了響應台灣人民希望幫助日本地震災民的期盼，行政院責成衛福部開設賑災專戶，提供國內外民眾捐款。

台灣政府率先捐款的善舉立刻登上日本各大新聞版面，吸引網友留言。

有網友說，「真的非常感謝，不論是政府或民間，動作都如此之快」。網友並回憶起311大地震時，台灣的電視台「在週六晚間的黃金時段節目被取消，臨時改成賑災募款節目，還達成驚人的募款數字」。

有網友說，「在災害時第一個伸出援手的人，台灣的各位，真的非常非常感謝」；「台灣不只是朋友，更是家人」。

也有網友表示，「在日本有困難的時候，台灣總是比其他國家更快幫助日本。除了感恩之外，我沒有其他話可說，希望這些善款能送到災區的民眾手裡」。

還有日本網友說，「感謝台灣，雖然（日本政府）拒絕了你們待命的救援隊，但有這份心意就夠了」。

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