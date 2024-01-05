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戀愛與結婚標準大不同！？　12星座擇偶類型大公開

▲擁抱,情侶,愛,戀人,幸福。（圖／翻攝自pixabay）

▲火象星座喜愛自然不做作的類型。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

有些星座對自己的擇偶類型很有想法，對於「結婚」和「戀愛」對象的標準也大不相同。《星座好朋友》為大家整理出，12星座想要走一輩子的對象有什麼特質呢，一起參考看看。

一、自然最重要

代表星座：牡羊座、獅子座、射手座

戀愛初期，為了要讓自己的心上人心中只有自己好的印象，或是想贏得對方好感，人們往往會習慣性掩飾自己不足的地方。但隨著相處時間久了，難免會露出本性，而在發現對方本性並不像自己所認知的一樣時，這些星座會感到特別失落。因此相較於那種溫柔儒雅、善解人意的類型，他們更傾向選擇自然不做作的對象，他們認為這樣的人，至少比較不會讓自己有受騙的感覺。

二、穩定的經濟基礎

代表星座：金牛座、處女座、魔羯座

土象星座的人向來比較務實，也很重視生活品質，工作都已經那麼拚命了，至少生活上要讓自己過得舒服一些。而且他們的愛情從來都是以結婚為前提努力經營，而婚姻和戀愛不同，若對方沒有能力幫忙分擔，這重責大任只能由他一個人扛著的話，會讓他們感到非常大的壓力，對於這段感情也會比較沒有信心，經濟基礎絕對是會直接影響兩人生活品質的，有了經濟基礎作為保證，會讓他們心裡更安定踏實。

▲▼ 情侶、夫妻（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲有穩定經濟基礎可以讓土象星座覺得安心。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

三、普普通通就好

代表星座：雙子座、天秤座、水瓶座

在戀愛交往還沒想定下來時，這些星座會選擇的對象多半都是外貌姣好類型，他們認為對方的外貌一定要好看，才能讓自己帶出門時有面子、滿足自己的虛榮心。但當他們想定下來找個人好好過生活後，反而不太會找這樣的人，畢竟顏值太高容易招惹蒼蠅，自己還要時刻注意提防，因此他們寧願和一個外貌普通，但可以和他們平平淡淡面對柴米油鹽生活的對象，一起過完下半輩子。

四、純潔無邪最好

代表星座：巨蟹座、天蠍座、雙魚座

人們往往會想知道自己喜歡的人的過去，所以無論交往前後都有可能對對方進行調查，尤其對於這三個星座的人來說，一旦進入戀愛階段就能化身為名偵探，什麼蛛絲馬跡都逃不過他的法眼，特別是他們有興趣、想要過下半輩子的對象，他們更是會調查得滴水不漏。

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