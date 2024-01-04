勇消游尚樺追晉大隊長...弟忍悲靈前代領褒揚令　老父哀慟送別

▲內政部長林右昌頒授楷模獎章，由游尚樺弟弟代領 。（圖／記者陳凱力攝）



記者陳凱力、吳佩蓁／新竹報導

新竹縣消防局新工分隊長游尚樺，去年12月28日出勤至一棟民宅救火時，深入火場救出4名移工，不料卻因吸入濃煙倒臥2樓樓梯間殉職。今（4日）是游尚樺告別式，內政部長林右昌、消防署長蕭煥章以及新竹縣長楊文科等均將到場致意，授予褒揚令、楷模獎章、消防榮譽章及追晉令，游胞弟神情哀傷，站在哥哥靈前代領。

勇消游尚樺年僅29歲，救災經驗相當豐富，2022年才調任新竹擔任新工分隊長，當天搶入火場救災順利救出4名移工，不料自己卻不幸罹難殉職。檢方事後會同法醫相驗，發現游尚樺遺體無明顯外傷，但肺部、呼吸道有大量煙粒子、碳粒沉積，初步研判是吸入濃煙窒息死亡。游尚樺的父親、弟弟接獲消息後，心碎趕抵醫院處理後事，父親更一度趴在遺體上大哭，頻喊「你起來啊！」

▲ 林右昌上前慰問游尚樺父母 。（圖／記者陳凱力攝，下同）

公祭儀式將於今上午9時30分舉行，典禮隆重肅穆，家屬及消防同仁都難掩悲傷神情，內政部長林右昌到場後，先上前向游尚樺父母握手慰問，游父強忍悲傷脫帽點頭回禮，之後林右昌頒授褒揚令、楷模獎章、消防獎章證書；消防署長蕭煥章頒授消防榮譽章、追晉令，由游尚樺胞弟站在哥哥靈前代領。消防局也舉行國旗、消防旗覆旗儀式，表彰游尚樺英勇深入火場救人的精神，並追晉他為大隊長。

林右昌表示，針對家屬提出的請求中央都全力協助中，特別是游尚樺弟弟的部分，預計3月2日就會將他調回高雄港務總隊，讓他回鄉服務，就近照顧家庭，至於其他的追贈還有晉升令的部分，中央和市政府會全力來辦理，並協助家屬處理後續相關事宜。



然而游尚樺救出的4名移工，疑是是非法外籍勞工，更在事後全都逃跑，林右昌則表示針對逃逸移工部分，警方仍在查緝當中。

▲消防局覆蓋消防旗、國旗於游尚樺靈柩，表彰他英勇救人的精神。（圖／記者陳凱力翻攝）