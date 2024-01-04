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不是禿！男生有「1缺點」殺傷力超強　眾人共鳴嘆：沒救

▲崩潰,沒錢,魯蛇,宅男,不舉,仙人跳,陽痿,失戀,分手,賠錢,離婚,綠帽,小王,男友,渣女,直男。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

人難免有缺點，但也有接受度之分。就有網友好奇，以男性來說，「矮、醜、窮、禿」四項都有難以抹滅的殺傷力，若就單一項來看，哪一項殺傷力最大？話題一出，眾人狂指一項，「窮啊！你有錢，其他三個都可以花錢解決」、「禿可以戴假髮，矮可以塞鞋墊，醜可以整形，窮就是窮，裝不來。」

有網友在PTT的WomenTalk板發起閒聊，「矮、醜、窮、禿，哪個對男性殺傷力是最大？」文中表示這四項對男性都有難以抹滅的殺傷力，但如果要選「有了這一項就幾乎沒救」，或是「從沒看過有人有那一項，卻還是有女友」的話，會是哪一項？

原PO也先分享自己的看法，「我覺得是禿頭，因為我沒看過有男生禿頭還交得到女友的，尤其是在路上年輕情侶，除非是男人超級超級有錢那種」。

結果，最多人的答案是「窮」，「有錢搭配禿，笨，宅、肥等都不是缺點了」、「窮，有錢其他3樣都有救」、「窮不能放一起啦！一定是最慘的」、「窮，因為有錢是可以解決大半問題」、「哪一樣最慘我選不出來，但有錢肯定最強」、「男人從來只有富貴窮通的起伏，沒有高矮髻禿的折磨！」

也有女網友現身說法，「我女生，絕對是醜！矮帥沒事，窮帥沒事，禿，剃光頭也沒事」、「絕對是腰圍，不能接受腰圍比我還要細的男生」、「對我來說是矮，還有肩膀不寬，這樣不能小鳥依人啊！」

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