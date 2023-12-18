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社會 社會焦點 保障人權

已婚男師偷吃高中女！還打男性荷爾蒙助雄風　判賠正宮30萬

▲▼美女、妹子、可愛、正妹、清純、日系。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲高中女學生示意圖。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名男老師阿雄（化名）在某高中任教，竟和女學生小莉（化名）大談師生戀，兩人大剌剌的牽手、逛街，親密摟腰，甚至一起同住，阿雄老婆發現原本有性功能障礙阿雄為了應付小莉的「青春肉體」，竟還去醫院打男性荷爾蒙，氣得提告阿雄和小莉損害配偶權，法院審理後，判兩人應共同賠償30萬元。

阿雄老婆提告主張，她和阿雄在2002年結婚，育有一子，但因工作緣故分居兩地，她和兒子住臺中，阿雄則是住在高雄，2019年阿雄擔任高中老師，竟和班上的學生小莉發展師生戀，她發現兩人在2022年9月起交往、不但牽手、出遊，小莉甚至住進阿雄位於左營的住家，某次她到阿雄家的時候，發現許多女性日用品、保養品和小莉的大頭照。

阿雄老婆指出，阿雄和她結婚以來，長期均有性功能方面障礙，卻未尋求醫療院所協助治療，不料，她卻發現阿雄在同年10月11日曾前往醫院注射男性荷爾蒙，但那段時間她和阿雄根本沒有發生任何性行為，足以證明阿雄、小莉有同居、同宿過夜的情況，已經嚴重損害她的配偶權，因此向兩人提告求償30萬元。

阿雄則辯稱，他雖然和小莉一同逛街、吃飯、牽手，但不能證明有同宿、同遊、同居或是發生性行為，且他是因為攝護腺肥大問題才去醫院打男性荷爾蒙，不是為了和小莉發生性行為。

小莉則推說不知道阿雄已婚，因為阿雄說他單身、已離婚，且獨自居住於高雄，兩人只是單獨吃飯、逛街、牽手，卻被誤認為小三，自己也是受害人。

橋頭地院審理時，法官根據阿雄老婆提出的兩人逛街、出遊照片，及阿雄住處的女性用品等相關事證，認定兩人已進展至親密接觸關係，情感依附緊密，且小莉也知道阿雄早有家室，兩人破壞阿雄老婆婚姻家庭生活圓滿，並損害其配偶權，因此判兩人應共同賠償30萬元，全案可上訴。

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