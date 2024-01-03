淚崩！保四忠犬小黃病逝　守護14年「任務結束了」

▲米克斯犬「小黃」在保四總隊14年，因不敵病魔走完一生。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

「任務結束、一路好走」，當年1歲大的小米克斯犬「小黃」被保四總隊收留後，可愛的萌樣成為員警心目中的開心果，就像家人般，伴隨著隊部走過14年的歲月，負起維護隊部安危的重任，近日卻因罹病不吃不喝，昨天強撐起身體，流淚向大家道別，在場所有人都泣不成聲，集資送牠最後一程。

▲米克斯犬「小黃」在保四總隊14年，因不敵病魔走完一生。（圖／民眾提供）

「小黃」是一隻公狗，14年前流浪到保四總隊，當年「小黃」模樣超級可愛，摸摸牠時，還會不停的往人身上撒嬌，總是在圍繞在大家的身邊，隊部因此決定收留牠。最難忘的是，員警在夜間巡邏執行勤務時，「小黃」也會起身跟著一起巡邏，見到有新生訓練，也跟著站在隊伍最前方，小黃的體貼融化了大家的心，也成了隊部的一員，擔負起維安的責任，走過14年的歲月。

▲米克斯犬「小黃」在保四總隊14年，因不敵病魔走完一生。

今年底小黃身體每況愈下，終日不吃也不喝，令員警看得相當的憂心，抱起著牠去看獸醫師，檢查出有心絲蟲阻塞心臟，造成腹部積水，嚴重貧血，恐怕時日不多。

昨天小黃撐起虛弱的身體，含著眼淚笑著向大家道別，在眾人不捨下，慢慢的闔上雙眼走完餘生，14年溫馨歡樂相聚的情誼頓時一一湧現，眾人淚崩喊「小黃謝謝你，一路好走！」，為了送「小黃」最後一哩路，大家集資，感謝牠為隊部帶來許多美好回憶。

▲米克斯犬「小黃」在保四總隊可愛的模樣。