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社會 社會焦點 保障人權

PO文恐嚇學校「川堂大屠殺」！　高三生情緒低落惡搞...下場曝光

▲大安警方11日上午派遣大批警力到和平高中周遭進行危安，並加強巡邏勤務。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市和平高中去年國慶日傳出有人在網路發文預告將在學校「大屠殺」，引起師生恐慌，當時警方派遣大批警力到學校周遭進行危安。（圖／記者張君豪翻攝）

記者吳佩蓁／台北報導

台北市和平高中去年國慶日有人在該校社群平台「和平黑特」發文，預告10月16日中午要在川堂「大屠殺」，引起師生恐慌，檢警追查後，找到發文者是該校一名18歲高三生，他因為人際關係，情緒低落才發文恐嚇。台北地檢署調查後，考量高三生坦承犯行，依涉犯妨害秩序罪，予以緩起訴，條件是參加法治教育5場。

去年10月10日晚上6時許社群平台「和平黑特」貼出1則匿名文章，內容寫道「警告和平同學10月16日千萬不要去學校，當天中午12點在靠近校門川堂附近，迎來一場大屠殺」，言論一出引起網友議論，警方調查後鎖定1名18歲的高三學生涉嫌留言恐嚇，在同月14日持搜索票，至其住處執行搜索，查扣涉案手機等證物。全案詢後依刑法恐嚇公眾罪移請台北地檢署偵辦。

▲▼和平高中黑特版留言曝「校園川堂大屠殺」。（圖／翻攝和平黑特IG）

▲去年國慶日一名高三生在和平高中黑特版留言預告將在「校園川堂大屠殺」。（圖／翻攝和平黑特IG）

據了解，和平高中先前曾發生偷拍事件，引起學生們議論，該名高三生坦承因對學校政策、處理方式有意見，導致情緒低落才會在「和平黑特」留言恐嚇。

台北地檢署日前偵結，該名學生事後坦承犯行，直言不知道會引起如此大的關注，感到十分懊悔，檢察官審酌高三生犯案時才剛滿18歲，所犯妨害秩序罪，因其社會經驗不足，因此予以緩起訴，但須參加5場法治教育。

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