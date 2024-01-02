豪借廣告大亨上億現金　最狂比丘尼「如念法師」曝光

▲菩因禪寺如念法師（圖）身兼李丞軒旗下的另家摩菲爾公司董事，秋雨懷疑她對盜開本票過程知情，已提起收受贓物罪告訴。



圖文／鏡週刊

老字號印刷廠秋雨創新公司投資誤踩陷阱，還面臨資產遭假扣押的命運，起因是該公司看好全台最大的捷運燈箱廣告公司柏泓，入主該公司創辦人李丞軒另一家廣豐媒體，沒想到投入資金後卻遭李盜開6張本票，虛構3.9億元債務，秋雨發現後提告確認債權不存在，經法院審理確認其中5張本票虛假，但轉手給如念法師的1.2億元本票卻獲採信。

可疑的是，李曾在另起涉詐欺案中，用同樣手法推稱向如念法師借款，同一金流套用2次借款，疑有欺騙法院之嫌，秋雨不甘受損，已對如念法師提告收受贓物罪。

▲曾是全台最大戶外媒體平台柏泓公司創辦人李丞軒（本名李世揚）轉投資廣豐公司，涉盜開本票害秋雨損失1.2億元，一審遭判4年6月，上訴中。

攤開如念法師這13年來常常匯款給成立柏泓媒體的創辦人李丞軒，金額逾1.2億元，堪稱超有錢的比丘尼，經常一匯就是幾百萬，詭異的是，不見李丞軒還款或給付利息，與一般常見的信眾供養出家人的作法大不相同。

▲上櫃印刷大廠秋雨創新（圖）怒告前合作夥伴盜開本票並轉手給比丘尼，成為股票公開發行公司控告出家人首例。

▲如念法師持李丞軒盜開的本票（圖），向法院聲請假扣押秋雨1.2億元資產勝訴，秋雨已對她提告收受贓物罪。

如念法師與菩因禪寺在桃園地區頗具名氣，根據《憶載航空城》一書記載，如念法師俗名李秀琴，15歲出家，1998年創立菩因講堂，原本在大園地區的大觀路承租辦公大樓，創立兒童佛學營、英語班及禪修班，直到2001年才由李世揚等人捐獻田舍改為道場使用，隔年落成取名為菩因禪寺，後因航空城計畫準備拆遷，新址用地位在航空城計畫範圍內的宗教專用區。

▲如念法師提出借款52筆給李丞軒的匯款紀錄，不過，其中13筆（紅框處）竟然與2008年他們遭另家平和媒體指控詐欺的金流重疊，顯見有人以此坑騙法院。

針對秋雨創新公司質疑本票造假並對如念法師提告，本刊致電菩因禪寺表明來意，一名比丘尼告訴本刊，如念法師正在誦經，無法接聽電話；本刊後來2度致電，無人接聽電話，無法得知其回應。

▲相當簡樸的菩因禪寺，原本位在桃園大園地區，因航空城計畫拆遷移入宗教專用區。

更多鏡週刊報導

【全文】跨足廣告誤踩陷阱恐損1.2億 秋雨控合夥人勾結尼姑假造債權

【超有錢比丘尼1】秋雨印刷轉投資踩陷阱提告 如念法師52筆金流成官司翻盤關鍵

【超有錢比丘尼2】比丘尼一套金流變二套故事 連法官都傻傻分不清