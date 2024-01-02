前職棒投手張誌家猝逝！台中老家鄰居震驚　阿姨悲：真的很毋甘

記者許權毅、莊智勝／台中報導

前職棒投手張誌家(43歲)今驚傳猝逝！初步了解，張誌家日前帶著家人到大陸深圳跨年，不料卻疑似突發性心肌梗塞，被發現時已經沒有生命跡象、明顯死亡。對此，人在台中太平老家的張母也證實接獲噩耗，目前正在辦理台胞證準備赴陸。老家鄰居得知消息後都不敢置信，直呼張誌家人很好，對鄰里也都很熱情，不敢相信居然就這樣走了，「我的心臟一直跳，真的很毋甘(台語：心疼)！」

▲前職棒投手張誌家猝逝，《ETtoday新聞雲》走訪台中太平老家。（圖／記者許權毅攝）

▲前職棒球星張誌家猝逝，享年43歲。（圖／張誌家臉書）

張誌家被外界認為是天才型投手，曾在2001年世界盃完封日本爆紅，旅日效力於西武獅，2006年解約後遭釋出再回中職，但2009年因涉嫌簽賭案離開棒球界，如今死訊一出，令球迷們唏噓不已。

張誌家母親今稍早也證實接獲噩耗，目前正在積極辦理台胞證等相關證件，準備赴陸處理兒子後事。

《ETtoday新聞雲》走訪張誌家位於台中太平的老家，鄰居聽聞死訊後不敢置信，表示張誌家雖然結婚生子後就搬出去，平時也不會回老家，但大家對他的印象都很好，對鄰里也都很熱情，每次見面都會打招呼；鄰居阿姨還表示，以前都會叫他「阿家、阿家」，今聽到消息「心臟一直跳，真的很毋甘(台語：心疼)！」

▼鄰居阿姨聽聞死訊後直呼很心疼。（圖／記者許權毅攝）