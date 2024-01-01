「陳老師」討債超派！他遭開槍還身中21刀　腳筋也被斬斷慘死

▲逃亡24年餘的槍手陳來發（右一）士林警方12月初將他逮捕歸案。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

1999年12月10日，北市士林區「社子卡拉OK」發生一起討債開槍殺人事件，被害人陳桂森因積欠陳來發35萬元債務，雖陳桂森陸續透過友人向陳來發還款10多萬元，但陳來發認為陳桂森拖欠債務太久，當晚由該卡拉OK店負責人陳賢忠及陳來發及小弟等人邀陳桂森到場喬債，被害人認為已償還部分款項有恃無恐嗆陳來發「講話不用那麼大聲」，卻遭陳嫌等人持開山刀、制式手槍當場狙殺，根據檢警勘驗，被害人從頭到腳身中21刀，連腳筋都被砍斷、且被開槍貫穿下腹部，經送醫後於12日上午宣告不治。

這起命案發生後，警方先逮捕涉案業者、陳來發的老大陳賢忠及動刀小弟等人，陳賢忠到案後坦承有拿棍棒動手打人，但否認開槍，當時檢警認為使陳嫌等人不滿對方欠錢態度囂張，才會設局「教訓」不料卻爆發開槍殺人案。

士林警方表示，涉案槍手陳來發（65歲）綽號「曼莫」，因生性喜對晚輩小弟碎碎念也被稱為「陳老師」，他是社子地區輩份資深角頭，1999年犯下殺人案後藏匿在新北市及桃園地區，為躲避警方查緝並無固定居所，外出也多利用深夜步行，或騎腳踏車，身上絕對不帶任何證件，對自己出入行蹤極為小心，因此長年潛逃未被警方查獲。

離奇的是，當年12月12日臨近士林社子命案現場不遠的北投洲美地區焚化爐旁也發生一起槍擊命案，一名33歲連姓死者，被發現陳屍在自己車上，但胸口被開一槍且雙手反綁，死者生前在外積欠上千萬元高利貸，左胸遭子彈射入貫穿車內座椅，但因死者一開始被發現時端坐車上且胸前有抱枕遮擋，面容安詳，遭轄區警方以為是自殺案件。

直到檢察官到場勘驗時，法醫鑑識人員移動屍體，這才發現屍體雙手被綁、且左胸遭開槍情事，當時兩行政區兩天兩人遭開槍擊斃，檢警當時懷疑是否有關連性，但涉案兇嫌陳來發一逃就24年，上月初陳嫌總於落網歸案，兩案疑點是否能撥雲見日有待觀察。

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